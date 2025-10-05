Language
    Bihar Politics: मांझी, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा से मिले धर्मेंद्र प्रधान, NDA में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:31 PM (IST)

    विधानसभा चुनाव की चर्चा के बीच बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान ने राजग के घटक दलों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में जीतन राम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा जैसे नेता शामिल थे। यद्यपि इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया पर सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर भी बातें हुईं। भाजपा ने अपने सहयोगियों को उनकी राजनीतिक ताकत का ध्यान रखने का आश्वासन दिया।

    भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने जीतन राम मांझी से की मुलाकात। (फोटो- एक्स)

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव की तिथि आहट से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान ने रविवार को राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) घटक दलों के शीर्ष नेताओं से अलग-अलग भेंट की।

    इसमें केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षण जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एवं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललल सिंह का नाम सम्मिलित है।

    राजग के सभी शीर्ष नेताओं ने इंटरनेट मीडिया पर फोटो पोस्ट कर मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। हालांकि, राजग के वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रधान की शीर्ष नेताओं के बीच सीट बंटवारे समेत चुनावी तैयारी और रणनीति को लेकर भी बातें हुई।

    कुछ सीटों को लेकर मांझी ने अपना पक्ष रखा। प्रधान से कहा कि उनकी मांग पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

    मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे। भाजपा ने अपने सहयोगियों को आश्वासन दिया है कि सीटों के बंटवारे में हर दल की राजनीतिक ताकत एवं सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाएगा।

    भाजपा का दृष्टि पत्र अभियान शुरू, 20 अक्टूबर तक चलेगा

    वहीं, दूसरी ओर बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को दृष्टि पत्र सुझाव अभियान शुरू किया गया। इसके तहत लोगों से सुझाव लेने के लिए रथों को रवाना किया गया।

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल झंडी दिखाकर रथों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में गरीब कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के साथ किसान कल्याण के लिए धरातल पर बहुत सारे काम किए हैं।

    अब अगली सरकार के लिए एक करोड़ लोगों से सुझाव लिया जाएगा। यह रथ सभी विधानसभा क्षेत्रों के शहरों और गांव में पहुंचेगा और लोगों से सुझाव लेगा। लोगों से इसके लिए सुझाव मांगा जाएगा।

    रथ सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगा। अभियान 20 अक्टूबर तक चलेगा। इस मौके पर विकसित बिहार वेबसाइट की लांचिंग हुई। इसके माध्यम भी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं।

    इस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, दृष्टि पत्र समिति के संयोजक एवं प्रदेश प्रवक्ता सुरेश रूंगटा, विधान पार्षद देवेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक एवं सह मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार के अतिरिक्त पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

