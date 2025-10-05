'महागठबंधन में जल्द होगा सीटों का बंटवारा', मुकेश सहनी बोले- अंतिम चरण में बातचीत
विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बात अंतिम चरण में है। उन्होंने तेजस्वी यादव के निष्पक्ष चुनाव कराने के बयान का समर्थन किया और आरोप लगाया कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। उन्होंने चुनाव आयोग पर एनडीए का पक्ष लेने का आरोप लगाया और कहा कि जनता ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जो संविधान को नहीं मानती।
राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। महागठबंधन के सहयोगी दलों में बातचीत अंतिम चरण में है। जल्द ही सीटों की घोषणा संभावित है। यह दावा विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को किया।
राजद के नेता तेजस्वी यादव के निष्पक्ष चुनाव कराने वाले बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आम तौर पर देखा जा रहा है, खासकर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से लोकतंत्र खत्म करने की साजिश रची जा रही है।
आज पैसा बांटकर वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। यह चुनाव आयोग का दायित्व है कि चुनाव सही ढ़ंग से कराए जाएं।
बाबा साहब ने संविधान व लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाया है। नेताओं के लिए जनता मालिक है, जो पांच साल के बाद समीक्षा करती है।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। लेकिन अभी चुनाव आयोग से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वे जो भी काम कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं एनडीए का पक्ष है।
वैसे यह चुनाव जनता मजबूती से लड़ेगी और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी जो संविधान को नहीं मानती है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि चुनाव आयोग को तय करना है कि मतदान कितने चरणों में होगा।
