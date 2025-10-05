Bihar Revenue Officers Transfer: बिहार में राजस्व सेवा के 76 अधिकारियों का तबादला, कई अंचलों को मिले नए अंचलाधिकारी
बिहार सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 76 अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। इनमें कई अधिकारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए हैं। पटना में भी कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रविवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने बिहार राजस्व सेवा के 76 अधिकारियों का तबादला-पदस्थापन किया है।
इनमें अधिक संख्या उन अधिकारियों की है, जो पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से रविवार को अधिसूचना जारी की गई है।
कुमार हर्ष को भू-अर्जन कार्यालय पटना में राजस्व अधिकारी सह कानूनगो के पद पर तैनात किया गया है। कृष्ण प्रताप सिंह को कैमूर, धर्मदेव चौधरी को शेखपुरा, रत्नेश कुमार को रोहतास एवं कुमार राघवेंद्र राघवन को गोपालगंज का सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है।
इन अंचलों में नए अंचलाधिकारी की हुई तैनाती
- अमलेश कुमार - एकमा
- प्रभात कुमार गोंड - करायपरसुराय
- चंद्रशेखर - बोधगया
- अजय कुमार - पानापुर
- राकेश कुमार - विजयपुर
- शशि सिंह - मोहनिया
- सुमित कुमार यादव - तरारी
- निलेश वर्मा - कुर्था
- मो. आसिफ हुसैन - शिवसागर
- निलेश कुमार - चौसा
- पिंटू कुमार चौधरी - राजपुर
- अंकिता सिंह - आरा सदर
- मणिकांत कुमार - मोदनगंज
- वेदप्रकाश नारायण - दरौंदा
- महेश कुमार - पालीगंज
- श्वेता कुमारी - कतरीसराय
- पूजा कुमारी - हरनौत
- अनिल कुमार - डंडारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।