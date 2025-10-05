Bihar Revenue Officers Transfer: बिहार में राजस्व सेवा के 76 अधिकारियों का तबादला, कई अंचलों को मिले नए अंचलाधिकारी

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने बिहार राजस्व सेवा के 76 अधिकारियों का तबादला-पदस्थापन किया है।

इनमें अधिक संख्या उन अधिकारियों की है, जो पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से रविवार को अधिसूचना जारी की गई है।

कुमार हर्ष को भू-अर्जन कार्यालय पटना में राजस्व अधिकारी सह कानूनगो के पद पर तैनात किया गया है। कृष्ण प्रताप सिंह को कैमूर, धर्मदेव चौधरी को शेखपुरा, रत्नेश कुमार को रोहतास एवं कुमार राघवेंद्र राघवन को गोपालगंज का सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है।