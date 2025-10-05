Bihar BTSC Recruitment: बिहार में 4600+ सरकारी पदों पर निकली भर्तियां, इस दिन से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) ने राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए एक साथ कई नियुक्ति प्रक्रियाएं शुरू करने की घोषणा की है।

इन बहालियों में सबसे बड़ी संख्या जूनियर इंजीनियर (जेई) के पदों की है, वहीं कार्य निरीक्षक, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और छात्रावास प्रबंधक के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

बीटीएससी की ओर से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुल 2747 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए 15 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगी, यह 15 नवंबर तक चलेगी।

इसमें सिविल इंजीनियरिंग के 2591 पद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 70 पद एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 86 पद है। अभ्यर्थी विस्तृत अधिसूचना आयोग की वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर देख सकते हैं।

1114 कार्य निरीक्षक पदों पर भी नियुक्ति, आवेदन 10 अक्टूबर से

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत कार्य निरीक्षक के 1114 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे।

दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 702 पद, छात्रावास प्रबंधन के 91 पद स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 702 दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 91 छात्रावास प्रबंधक पदों पर भी 10 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे, जिनकी अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है।