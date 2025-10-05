Bihar BTSC Recruitment: बिहार में 4600+ सरकारी पदों पर निकली भर्तियां, इस दिन से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी) ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्तियां शुरू की हैं। जूनियर इंजीनियर कार्य निरीक्षक दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और छात्रावास प्रबंधक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल 2747 इंजीनियरिंग पदों के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। अन्य पदों के लिए भी 10 अक्टूबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं।
इन बहालियों में सबसे बड़ी संख्या जूनियर इंजीनियर (जेई) के पदों की है, वहीं कार्य निरीक्षक, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और छात्रावास प्रबंधक के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
बीटीएससी की ओर से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुल 2747 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए 15 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया आरंभ होगी, यह 15 नवंबर तक चलेगी।
इसमें सिविल इंजीनियरिंग के 2591 पद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 70 पद एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 86 पद है। अभ्यर्थी विस्तृत अधिसूचना आयोग की वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर देख सकते हैं।
1114 कार्य निरीक्षक पदों पर भी नियुक्ति, आवेदन 10 अक्टूबर से
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत कार्य निरीक्षक के 1114 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे।
दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 702 पद, छात्रावास प्रबंधन के 91 पद स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 702 दंत स्वास्थ्य विज्ञानी और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 91 छात्रावास प्रबंधक पदों पर भी 10 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे, जिनकी अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है।
इन सभी पदों के लिए पात्रता, आयु सीमा, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियत तिथियों को प्रकाशित की जाएगी।
