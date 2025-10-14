Jan Suraaj Candidate: क्या पीके ने ढूंढ ली तेजस्वी यादव की काट? राघोपुर से चंचल सिंह पर खेला दांव

जागरण टीम, हाजीपुर/पटना। जन सुराज पार्टी ने राघोपुर से चंचल सिंह (Jan Suraaj Candidate Chanchal Singh) को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की अटकलबाजी पर विराम लग गया है।

