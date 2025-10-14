Language
    Jan Suraaj Candidate: क्या पीके ने ढूंढ ली तेजस्वी यादव की काट? राघोपुर से चंचल सिंह पर खेला दांव

    By Gangesh Gunjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चंचल सिंह को मैदान में उतारा है, जो तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है। इस कदम से पीके ने तेजस्वी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। देखना होगा कि यह रणनीति कितनी सफल होती है।

    प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव।

    जागरण टीम, हाजीपुर/पटना। जन सुराज पार्टी ने राघोपुर से चंचल सिंह (Jan Suraaj Candidate Chanchal Singh) को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की अटकलबाजी पर विराम लग गया है।

    जन सुराज पार्टी ने चंचल सिंह को पार्टी का सिंबल भी दे दिया है। राघोपुर सीट पर चंचल सिंह की एंट्री से चुनाव के दिलचस्प होने के आसार हैं।

    तेजस्वी बुधवार को करेंगे नामांकन

    बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई प्रमुख राजनीतिक चेहरे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे।

    वे समाहरणालय परिसर स्थित अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी व सदर एसडीओ के समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में कई राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।

    वहीं, हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार के देव कुमार चौरसिया भी निर्वाची पदाधिकारी सह एसी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

    उधर, महुआ विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार के रूप में महुआ विधायक डॉ. मुकेश रौशन महुआ अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे।

