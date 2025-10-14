Bihar Election 2025: जमालपुर से पूर्व मंत्री का टिकट कटा, नचिकेता पर नीतीश का भरोसा

संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने जमालपुर सीट पर बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। लंबे समय से पार्टी के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मंत्री शैलेश कुमार को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह पार्टी ने जदयू जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल पर भरोसा जताया है। नचिकेता मंडल पूर्व सांसद स्व. ब्रह्मानंद मंडल के पुत्र हैं।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नचिकेता मंडल संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और जिले के स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा है। उन्हें अब प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने युवा और संगठननिष्ठ चेहरों को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है।

नचिकेता मंडल ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के विजन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि वे 17 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है, उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमालपुर में फिर से जदयू की जीत सुनिश्चित करेंगे।

इस बीच, पूर्व मंत्री शैलेश कुमार के टिकट कटने की चर्चा पूरे जिले में जोरों पर है। उनके समर्थक इस फैसले से निराश हैं, वहीं दूसरी ओर नचिकेता मंडल के समर्थकों में उत्साह का माहौल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जदयू ने यह फैसला बदलते राजनीतिक समीकरण और नई ऊर्जा के तहत लिया है।

जमालपुर सीट पर पिछले कई चुनावों से शैलेश कुमार का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार पार्टी ने परिवर्तन का संदेश दिया है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में नचिकेता मंडल का प्रचार अभियान तेज होगा। वे कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर तक जाकर संवाद स्थापित करेंगे।नचिकेता ने बताया कि पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर जो भरोसा जताया है, उस भरोसे पर खड़ा उतरेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति और तेज होगी।