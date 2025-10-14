Bihar Politics चिराग और मांझी में 'फ्रेंडली फाइट', इन सीटों पर रोचक हुआ मुकाबला

राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद भी कुछ सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' की संभावना बन रही है। जीतन राम मांझी ने हम की छह सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, मगर दो और सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को सिंबल देने की घोषणा की है। यह दोनों उम्मीदवार मखदुमपुर और बोधगया सीट पर चिराग की पार्टी लोजपा (रा) के विरुद्ध उतारे जाएंगे।

दरअसल, पटना में पत्रकारों ने जदयू और लोजपा की सीटों पर फंसे पेच के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्सा होने को लेकर सवाल किया। इस पर मांझी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार के गुस्से से पूरी तरह सहमत हूं। जब एनडीए में निर्णय हो गया है, तब जदयू की सीटों पर कैसे कोई दूसरा दल अपना सिंबल दे रहा है। इससे सहमत होते हुए हम भी बोधगया और मखदुमपुर से अपना सिंबल देगा। उन्होंने कहा कि एनडीए इस बार बहुमत से जीतेगा।

6 सीटों पर उतारे प्रत्याशी गौरतलब है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी अपने हिस्से की छह सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मंगलवार को पार्टी प्रत्याशियों को सिंबल बांटे। इनमें उनकी बहू और समधन को भी फिर से उम्मीदवार बनाया गया है।

पार्टी ने इमामगंज, टिकारी, बाराचट्टी और सिकंदरा की सीटिंग सीटों पर फिर से वर्तमान विधायकों को ही मौका दिया है। गया की इमामगंज की सुरक्षित सीट से मांझी की बहू दीपा कुमारी को जबकि बाराचट्टी की सुरक्षित सीट से समधन ज्योति देवी को उम्मीदवार बनाया गया है।

वहीं, गया की टिकारी सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और जमुई की सुरक्षित सीट सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी फिर से मैदान में हैं। गया की अतरी सीट से प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अनिल कुमार के भतीजे रोमित कुमार को टिकट दिया गया है। वहीं औरंगाबाद की कुटुम्बा की सुरक्षित सीट से इस बार ललन राम को पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार पांडेय ने सभी छह उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।

कार्यकर्ताओं में असंतोष मगर बिहार को जंगलराज में नहीं धकेलेंगे : मांझी हम के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार को एक बार फिर कम सीटें मिलने पर पार्टी में असंतोष की बात कही। मगर साथ ही यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि बिहार में वापस जंगलराज ले आएं।