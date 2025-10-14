Bihar Politics चिराग और मांझी में 'फ्रेंडली फाइट', इन सीटों पर रोचक हुआ मुकाबला
बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। मांझी की 'हम' पार्टी ने छह सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और दो और पर उतारेगी। मांझी ने नीतीश कुमार की नाराजगी पर सहमति जताई और एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने अपनी बहू और समधन को भी टिकट दिया है। मांझी ने कम सीटें मिलने पर कार्यकर्ताओं में असंतोष की बात स्वीकार की, लेकिन बिहार को जंगलराज में न धकेलने की बात कही।
राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद भी कुछ सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' की संभावना बन रही है। जीतन राम मांझी ने हम की छह सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, मगर दो और सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को सिंबल देने की घोषणा की है। यह दोनों उम्मीदवार मखदुमपुर और बोधगया सीट पर चिराग की पार्टी लोजपा (रा) के विरुद्ध उतारे जाएंगे।
दरअसल, पटना में पत्रकारों ने जदयू और लोजपा की सीटों पर फंसे पेच के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्सा होने को लेकर सवाल किया।
इस पर मांझी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार के गुस्से से पूरी तरह सहमत हूं। जब एनडीए में निर्णय हो गया है, तब जदयू की सीटों पर कैसे कोई दूसरा दल अपना सिंबल दे रहा है। इससे सहमत होते हुए हम भी बोधगया और मखदुमपुर से अपना सिंबल देगा। उन्होंने कहा कि एनडीए इस बार बहुमत से जीतेगा।
6 सीटों पर उतारे प्रत्याशी
गौरतलब है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी अपने हिस्से की छह सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मंगलवार को पार्टी प्रत्याशियों को सिंबल बांटे। इनमें उनकी बहू और समधन को भी फिर से उम्मीदवार बनाया गया है।
पार्टी ने इमामगंज, टिकारी, बाराचट्टी और सिकंदरा की सीटिंग सीटों पर फिर से वर्तमान विधायकों को ही मौका दिया है। गया की इमामगंज की सुरक्षित सीट से मांझी की बहू दीपा कुमारी को जबकि बाराचट्टी की सुरक्षित सीट से समधन ज्योति देवी को उम्मीदवार बनाया गया है।
वहीं, गया की टिकारी सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और जमुई की सुरक्षित सीट सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी फिर से मैदान में हैं।
गया की अतरी सीट से प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अनिल कुमार के भतीजे रोमित कुमार को टिकट दिया गया है। वहीं औरंगाबाद की कुटुम्बा की सुरक्षित सीट से इस बार ललन राम को पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश कुमार पांडेय ने सभी छह उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
कार्यकर्ताओं में असंतोष मगर बिहार को जंगलराज में नहीं धकेलेंगे : मांझी
हम के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार को एक बार फिर कम सीटें मिलने पर पार्टी में असंतोष की बात कही। मगर साथ ही यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि बिहार में वापस जंगलराज ले आएं।
मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया- ''हमें कम सीटें मिली हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है। कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष व्याप्त है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी। यह आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं पर इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल दें। बिहार के अवाम की रातों की नींद और दिन का चैन खत्म कर दें।
बिहार के लिए... बिहारियों के मान-सम्मान के लिए हम सब तैयार हैं। जीतेगा एनडीए, बना रहेगा बिहार का सम्मान। जय मोदी तय नीतीश।''
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।