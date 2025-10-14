Bihar Election 2025: बसपा ने जारी की पहली लिस्ट, 40 उम्मीदवारों को बांटे सिंबल

राज्य ब्यूरो, पटना। बहुजन समाज पार्टी बिहार में सभी सीटों पर उम्मीदवार देगी। मंगलवार को पार्टी ने 40 उम्मीदवारों को अपनी पहली सूची जारी की।

पहली सूची में पश्चिम चंपारण, कटिहार, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफफपुर, सिवान, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय,भागलपुर, बांका, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और जमुई को मिलाकर कुल 40 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने कहा कि पार्टी सभी सीटों पर जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम जारी करेगी। पहली सूची जारी कर दी गई है बुधवार को कुछ अन्य प्रत्याशियों के नाम भी जारी किए जाएंगे।

