Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025: बसपा ने जारी की पहली लिस्ट, 40 उम्मीदवारों को बांटे सिंबल

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:02 PM (IST)

    बहुजन समाज पार्टी (बसपा) बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें पश्चिम चंपारण, कटिहार, औरंगाबाद समेत कई जिलों के प्रत्याशी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने कहा कि जल्द ही अन्य उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    बसपा सुप्रीमो मायावती

    राज्य ब्यूरो, पटना। बहुजन समाज पार्टी बिहार में सभी सीटों पर उम्मीदवार देगी। मंगलवार को पार्टी ने 40 उम्मीदवारों को अपनी पहली सूची जारी की।

    पहली सूची में पश्चिम चंपारण, कटिहार, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफफपुर, सिवान, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय,भागलपुर, बांका, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और जमुई को मिलाकर कुल 40 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं।

    पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने कहा कि पार्टी सभी सीटों पर जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम जारी करेगी। पहली सूची जारी कर दी गई है बुधवार को कुछ अन्य प्रत्याशियों के नाम भी जारी किए जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: बीजेपी ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, दानापुर से लड़ेंगे रामकृपाल यादव

    यह भी पढ़ें- BJP Candidate List 2025: भाजपा की पहली लिस्ट में ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट, 15 राजपूत और 11 भूमिहार भी मैदान में

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें