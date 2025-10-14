BJP Candidate List 2025: भाजपा की पहली लिस्ट में ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट, 15 राजपूत और 11 भूमिहार भी मैदान में

डिजिटल डेस्क, पटना। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में भाजपा ने सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है।

भाजपा की पहली सूची में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ओबीसी वर्ग से 17 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जबकि अतिपिछड़ा वर्ग से 11 उम्मीदवारों को जगह मिली है। इसके अलावा भूमिहार वर्ग से 11 उम्मीदवार और राजपूत वर्ग से 15 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है।

: 9 उम्मीदवार एससी-एसटी: 6 उम्मीदवार भाजपा ने अपनी पहली सूची में नए चेहरों को भी मौका दिया है, जिनमें सिद्धार्थ सौरव का नाम शामिल है। पार्टी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा है, जिनमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा शामिल हैं।