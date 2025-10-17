टिकट कटने पर जदयू से बागी हुई पूर्व प्रत्याशी डॉ. आसमां परवीन, निर्दलीय पर्चा दाखिल कर ठोकी चुनावी ताल

संवाद सहयोगी, महुआ। स्थानीय महुआ विधानसभा क्षेत्र से जदयू की पूर्व प्रत्याशी एवं पार्टी की प्रदेश महासचिव डॉ. आसमां परवीन ने अपने समर्थकों के साथ निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया।

