टिकट कटने पर जदयू से बागी हुई पूर्व प्रत्याशी डॉ. आसमां परवीन, निर्दलीय पर्चा दाखिल कर ठोकी चुनावी ताल
जदयू की पूर्व प्रत्याशी डॉ. आसमां परवीन टिकट कटने से नाराज़ होकर बागी हो गई हैं। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके इस कदम से राजनीतिक माहौल गरमा गया है और मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। अब देखना यह है कि इसका क्या परिणाम होता है।
संवाद सहयोगी, महुआ। स्थानीय महुआ विधानसभा क्षेत्र से जदयू की पूर्व प्रत्याशी एवं पार्टी की प्रदेश महासचिव डॉ. आसमां परवीन ने अपने समर्थकों के साथ निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया।
गुरुवार को महुआ मंगरू चौक के निकट से कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़े के साथ रैली निकालकर महुआ बाजार होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंची डॉ. आसमां परवीन ने नामांकन पत्र दाखिल किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पार्टी के लिए हमेशा समर्पित होकर काम किया, लेकिन अंतिम समय में उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया। मालूम हो कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महुआ से जदयू प्रत्याशी रही डॉ. आसमां परवीन को लगभग 50 हजार वोट मिले थे और वह दूसरे स्थान पर रही थीं।
जबकि निर्वाचित हुए राजद के डॉ. मुकेश रौशन को लगभग 64 हजार और लोजपा के संजय सिंह को लगभग 26 हजार वोट मिला था। जिसमें डॉ. मुकेश रौशन लगभग 14 हजार वोट से विजयी हुए थे।
इस बार टिकट नहीं मिलने से नाराज डॉ. आसमां परवीन के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने से लोजपा रामविलास की ओर से घोषित एनडीए प्रत्याशी संजय सिंह को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
