BJP की बिहार में रणनीतिक घेराबंदी, हर सीट पर समीकरण साधने की कवायद

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में हर सीट पर नामांकन के साथ ही घेराबंदी शुरू कर दी है। इसमें हर समीकरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्री तक मैदान में उतर चुके हैं। कौन कहां जा रहे, इसके पीछे भी कारण हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को पार्टी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ दानापुर में भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव एवं सहरसा में डॉ. आलोक रंजन के नामांकन में पहुंचे और सभा को भी संबोधित किया।

योगी का बिहार में भी गहरा प्रभाव है, विशेष रूप से सनातन के प्रति उनके भाव की एक छाप है। वे जिस समुदाय से आते हैं, उसकी भी बड़ी संख्या इन क्षेत्रों में है, जिसे देखते हुए पार्टी अपने नेताओं को रणनीति बनाकर वहां भेज रही है।

इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में संजय गुप्ता के नामांकन में पहुंचे। मोहन यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से बिहार आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में उनके कुनबाई मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। उनको यहां लाकर न केवल इस सीट, बल्कि दूसरी सीटों पर भी प्रभाव छोड़ने की रणनीति है। इसी तरह आदिवासी समुदाय से आने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नामांकन में तारापुर पहुंचे। इस क्षेत्र में आदिवासी मतदाता अच्छी संख्या में है।

नामांकन में उनके आने के पीछे की रणनीति भी है कि उस समुदाय के बीच एक संदेश जाए। चूंकि तीनों ही मुख्यमंत्री हैं, भाजपा विभिन्न समुदायों के बीच यह संदेश भी देना चाहती है कि पार्टी ने विभिन्न राज्यों में अपनी सरकार में हर समुदाय को किस तरह शीर्ष नेतृत्व प्रदान किया है।