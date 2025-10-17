Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एक विधायक ऐसा भी! BJP प्रत्याशी विजय मंडल के आय का स्त्रोत किसानी और वेतन, जानें कुल संपत्ति

    By Prashant Prashar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:12 AM (IST)

    भाजपा प्रत्याशी विजय मंडल, एक विधायक होने के साथ-साथ किसान भी हैं। उनकी आय का मुख्य स्रोत खेती और वेतन है। उनकी कुल संपत्ति में कृषि भूमि शामिल है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भाजपा प्रत्याशी विजय मंडल के आय का स्त्रोत कृषि और वेतन। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता अररिया। सिकटी विधायक सह भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार मंडल के आय का स्त्रोत कृषि एवं वेतन है। उनकी पत्नी गृहिणी हैं। इन पर बैंक और वित्तीय संस्थानों का ऋण या देय राशि शून्य है।

    यह ब्योरा इनके द्वारा नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में दी गई है। जिसमें इनके पास नकदी दो लाख 50 हजार और पत्नी के पास नकदी 90 हजार है। इसके अलावा पटना के एक बैंक खाते में 30 लाख 59 हजार 750 रूपए और कुर्साकांटा के एकाउंट में शून्य रूपए है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतने रुपए का जेवरात

    इनके और पत्नी के पास कोई बंध पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसी में निवेश शून्य है। वाहन में स्वयं का एक सफारी, मोटर कार, जेवरात में इनके पास छह लाख मूल्य का 60 ग्राम सोना और छह हजार मूल्य का 60 ग्राम चांदी है।

    वहीं पत्नी के पास सौ ग्राम सोना और एक किलो चांदी है। वहीं विरासत की 10 एकड जमीन है। इन पर कोई आपराधिक मामले नहीं हैं।

    यह भी पढ़ें- धोरैया से JDU प्रत्याशी मनीष की संपत्ति में भारी उछाल, 5 साल में बढ़ी अचल संपत्ति, जानें कुल संपत्ति

    यह भी पढ़ें- डेंटिस्ट से बने ठग! पूर्व प्रत्याशी डॉ. धर्मेंद्र नौकरी ने नौकरी दिलाने के नाम पर की ठगी, पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार