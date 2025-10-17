एक विधायक ऐसा भी! BJP प्रत्याशी विजय मंडल के आय का स्त्रोत किसानी और वेतन, जानें कुल संपत्ति
जागरण संवाददाता अररिया। सिकटी विधायक सह भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार मंडल के आय का स्त्रोत कृषि एवं वेतन है। उनकी पत्नी गृहिणी हैं। इन पर बैंक और वित्तीय संस्थानों का ऋण या देय राशि शून्य है।
यह ब्योरा इनके द्वारा नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में दी गई है। जिसमें इनके पास नकदी दो लाख 50 हजार और पत्नी के पास नकदी 90 हजार है। इसके अलावा पटना के एक बैंक खाते में 30 लाख 59 हजार 750 रूपए और कुर्साकांटा के एकाउंट में शून्य रूपए है।
इतने रुपए का जेवरात
इनके और पत्नी के पास कोई बंध पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसी में निवेश शून्य है। वाहन में स्वयं का एक सफारी, मोटर कार, जेवरात में इनके पास छह लाख मूल्य का 60 ग्राम सोना और छह हजार मूल्य का 60 ग्राम चांदी है।
वहीं पत्नी के पास सौ ग्राम सोना और एक किलो चांदी है। वहीं विरासत की 10 एकड जमीन है। इन पर कोई आपराधिक मामले नहीं हैं।
