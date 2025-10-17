धोरैया से JDU प्रत्याशी मनीष की संपत्ति में भारी उछाल, 5 साल में बढ़ी अचल संपत्ति, जानें कुल संपत्ति
धोरैया से जदयू उम्मीदवार मनीष कुमार की संपत्ति में पिछले पांच वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। उनकी चल और अचल संपत्ति दोनों में इजाफा हुआ है। 2019-20 के मुकाबले 2023-24 में उनकी और उनकी पत्नी की संपत्ति में लाखों रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण चुनाव आयोग को दिया है।
संवाद सूत्र, बांका। धोरैया विधान सभा क्षेत्र के जदयू उम्मीदवार मनीष कुमार और उनकी पत्नी अश्वर्घा राज पत्नी के पास कुल मिलाकर लगभग तीन करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति है।
पांच साल पहले दाखिल हलफनामे में यह संपत्ति लगभग एक करोड़ 85 लाख रुपए थी। यानी इस अवधि में उनकी अचल संपत्ति में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, नकद राशि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।
मनीष कुमार और उनकी पत्नी के पास पांच साल पहले भी 49-49 हजार रुपए नगद थे और वर्तमान में भी उतनी ही राशि दर्ज की गई है। गाड़ियों की बात करें तो मनीष कुमार के नाम फोर्ड एंडेवर और उनकी पत्नी के नाम स्कार्पियो है।
चुनावी एफिडेविट के अनुसार अभी मनीष कुमार के पास एक करोड़ 26 लाख के आसपास की अस्थाई संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास एक करोड़ नौ लाख के करीब अस्थाई संपत्ति है।
पांच साल पहले मनीष कुमार के पास एक करोड़ 38 लाख की अस्थाई संपत्ति थी, जबकि उनकी पत्नी के पास करीब 47 लाख के आसपास की अस्थाई संपत्ति थी। अस्थाई संपत्ति में मनीष कुमार के पास घर और जमीन है।
पांच साल पहले जिसकी कीमत 30 लाख रुपए के करीब थी। इसकी कीमत अब बढ़कर एक करोड़ 46 लाख हो गई है। मनीष कुमार पर तीन लाख 96 हजार का गाड़ी लोन भी था, जो अब खत्म हो गया है।
