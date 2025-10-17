धोरैया से JDU प्रत्याशी मनीष की संपत्ति में भारी उछाल, 5 साल में बढ़ी अचल संपत्ति, जानें कुल संपत्ति

संवाद सूत्र, बांका। धोरैया विधान सभा क्षेत्र के जदयू उम्मीदवार मनीष कुमार और उनकी पत्नी अश्वर्घा राज पत्नी के पास कुल मिलाकर लगभग तीन करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति है।

पांच साल पहले दाखिल हलफनामे में यह संपत्ति लगभग एक करोड़ 85 लाख रुपए थी। यानी इस अवधि में उनकी अचल संपत्ति में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, नकद राशि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।

मनीष कुमार और उनकी पत्नी के पास पांच साल पहले भी 49-49 हजार रुपए नगद थे और वर्तमान में भी उतनी ही राशि दर्ज की गई है। गाड़ियों की बात करें तो मनीष कुमार के नाम फोर्ड एंडेवर और उनकी पत्नी के नाम स्कार्पियो है।