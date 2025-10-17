शिवहर के पूर्व MLA शरफुद्दीन का JDU से इस्तीफा, टिकट कटने पर लगाया छल का आरोप

जागरण संवाददाता, शिवहर। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज शिवहर के पूर्व विधायक मो. शरफुद्दीन ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। मो. शरफुद्दीन ने पद एवं पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही इस्तीफे से संबंधित पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। पत्र में कहा है कि बुधवार को पांच बजे उन्हें सीएम हाउस से टिकट के लिए काल आया था। वह पटना स्थित सीएम हाउस पहुंचे तो उन्हें एक घंटा इंतजार करने के लिए कहा गया।

इसी बीच उनका टिकट किसी और को दे दिया गया। मो. शरफुद्दीन ने इसे अपने साथ छल व अन्याय करार दिया है। बताते चलें कि मो. शरफुद्दीन ने वर्ष 2005 के फरवरी व अक्टूबर का चुनाव लोजपा के टिकट पर लड़ा था।