    शिवहर के पूर्व MLA शरफुद्दीन का JDU से इस्तीफा, टिकट कटने पर लगाया छल का आरोप

    By Neeraj Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:23 AM (IST)

    शिवहर के पूर्व विधायक शर्फुद्दीन ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर टिकट काटने का आरोप लगाते हुए छल करने की बात कही है। शर्फुद्दीन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें टिकट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्हें धोखा दिया गया। उन्होंने अपने समर्थकों से विचार-विमर्श करने के बाद आगे की रणनीति तय करने की बात कही है।

    Hero Image

    शिवहर के पूर्व विधायक ने दिया जदयू से इस्तीफा। फोटो जागरण


    जागरण संवाददाता, शिवहर। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज शिवहर के पूर्व विधायक मो. शरफुद्दीन ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। मो. शरफुद्दीन ने पद एवं पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

    साथ ही इस्तीफे से संबंधित पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। पत्र में कहा है कि बुधवार को पांच बजे उन्हें सीएम हाउस से टिकट के लिए काल आया था। वह पटना स्थित सीएम हाउस पहुंचे तो उन्हें एक घंटा इंतजार करने के लिए कहा गया।

    JDU Ex-MLA

    इसी बीच उनका टिकट किसी और को दे दिया गया। मो. शरफुद्दीन ने इसे अपने साथ छल व अन्याय करार दिया है। बताते चलें कि मो. शरफुद्दीन ने वर्ष 2005 के फरवरी व अक्टूबर का चुनाव लोजपा के टिकट पर लड़ा था।

    वर्ष 2015 में उन्होंने जदयू प्रत्याशी के रूप में बसपा की प्रतिमा देवी को हराकर विधायकी का ताज पाया था। 2015 में उन्होंने हम की लवली आनंद को हराकर विधायकी का ताज बरकरार रखा था।

    लेकिन 2020 में राजद के चेतन आनंद ने उन्हें हरा दिया था। चेतन आनंद को नवीनगर से टिकट दिए जाने के बाद वह शिवहर से अपनी टिकट के लिए आश्वस्त थे। लेकिन उनकी जगह डा. श्वेता को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया।