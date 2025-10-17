डेंटिस्ट से बने ठग! पूर्व प्रत्याशी डॉ. धर्मेंद्र नौकरी ने नौकरी दिलाने के नाम पर की ठगी, पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटना। नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा के केस में जक्कनपुर थाने की पुलिस ने विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी व दंत चिकित्सक डा. धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर थाने लेकर आई। उनके खिलाफ नौकरी लगवाने के नाम पर दस लाख रुपये ऐंठने का आरोप लगाते हुए नीतेश कुमार नाम के युवक ने केस किया था।

प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए थे। जक्कनपुर थानेदार रितुराज ने बताया कि डा. धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरभंगा के सकतपुर निवासी नीतेश कुमार ने पुलिस को बताया कि डा. धर्मेंद्र चंद्रवंशी के यहां उनके बहनोई श्रवण कुमार टेक्नीशियन हैं।