डेंटिस्ट से बने ठग! पूर्व प्रत्याशी डॉ. धर्मेंद्र नौकरी ने नौकरी दिलाने के नाम पर की ठगी, पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार
जक्कनपुर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉ. धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया है। नीतेश कुमार नामक युवक ने उन पर दस लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। नीतेश के अनुसार, डॉ. चंद्रवंशी ने नौकरी दिलाने का वादा किया था, जिसके बदले में उसने किस्तों में पैसे दिए थे, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही पैसे वापस हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पटना। नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा के केस में जक्कनपुर थाने की पुलिस ने विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी व दंत चिकित्सक डा. धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर थाने लेकर आई। उनके खिलाफ नौकरी लगवाने के नाम पर दस लाख रुपये ऐंठने का आरोप लगाते हुए नीतेश कुमार नाम के युवक ने केस किया था।
प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए थे। जक्कनपुर थानेदार रितुराज ने बताया कि डा. धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरभंगा के सकतपुर निवासी नीतेश कुमार ने पुलिस को बताया कि डा. धर्मेंद्र चंद्रवंशी के यहां उनके बहनोई श्रवण कुमार टेक्नीशियन हैं।
इस वजह से वह अक्सर उनकी क्लीनिक पर आते-जाते थे। इसी बीच धर्मेंद्र से बहनोई ने मुलाकात कराई। बातचीत में उन्होंने काम के बारे में पूछा तो पीड़ित ने खुद के बारे में बेरोजगार बताया।
इसके बाद उन्होंने उसे नौकरी लगवाने की बात कही। बदले में पैसा खर्च करने की बात पर पीड़ित तैयार हो गया। इस बीच उसने 2019 से 2020 के बीच किस्तों में करीब 10 लाख रुपये दिए, लेकिन न नौकरी लगी और न ही पैसे वापस किए। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई।
