Congress Candidate List 2025: कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, 48 नामों में 5 महिलाएं और 4 मुस्लिम

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना: बिहार के महागठबंधन में लगातार खींचतान के बाद आखिरकार पहले चरण के नामांकन के ठीक कुछ घंटे पहले बिहार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में कुल 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। हालांकि, इनमें से अधिकांश प्रत्याशियों को बगैर लिस्ट जारी हुए एक दिन पहले ही सिंबल मिल चुके हैं। सूची में पहले और दूसरे चरण दोनों के उम्मीदवारों के नाम हैं।

पार्टी ने बगहा से जयेश मंगल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। नौतन से अमित गिरी को टिकट दिया गया है। इनके अलावा, चनपटिया विधानसभा से अभिषेक रंजन, बेतिया से वसी अहमद, रक्सौल से श्याम बिहारी प्रसाद, गोविंदगंज से शशि भूषण राय, रीगा से अमित कुमार टूना, बथनाहा सुरक्षित सीट से इंजीनियर नवीन कुमार, बेनीपट्टी से नलिनी रंजन झा, फुलपरास से सुबोध मंडल,

फारबिसगंज से मनोज विश्वास, बहादुरगंज से प्रोफेसर मस्वर आलम, कदवा से पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को उम्मीदवारी सौंपी गई है।

मनिहारी सुरक्षित सीट से मनोहर प्रसाद सिंह को एक बार पार्टी ने फिर टिकट दिया है। कोढ़ा सुरक्षित सीट से पूनम पासवान पर फिर दांव लगाया है गया। वे पिछला चुनाव जीत नहीं पाई थीं।

इनके अलावा, सोनबरसा सुरक्षित क्षेत्र से सरिता देवी बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी सकरा सुरक्षित सेट सीट से उमेश राम मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी गोपालगंज सीट से ओम प्रकाश गर्ग, कुचायकोट से हरि नारायण कुशवाहा लालगंज से आदित्य कुमार राजा वीर वैशाली से इंजीनियर संजीव कुमार सिंह राजापाकर से प्रतिमा कुमारी दास रोसरा सुरक्षित सीट से बीके रवि बछवारा से शिवप्रकाश गरीबदास बेगूसराय से अमिताभ भूषण खगड़िया से चंदन यादव बेलदौर से मिथिलेश कुमार निषाद भागलपुर से अजीत कुमार शर्मा सुल्तानगंज से ललन यादव अमरपुर से जितेंद्र सिंह लखीसराय से अमरेश कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है।

बरबीघा से त्रिशूलधारी सिंह, बिहार शरीफ से उमर खान नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को छोटे मुखिया, हरनौत से अरुण कुमार बिंद, कुंभराज सीट से इंद्रदीप चंद्रवंशी पटना साहिब सीट से शशांत शेखर, विक्रम से अनिल कुमार सिंह, बक्सर से वापस संजय कुमार तिवारी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है।