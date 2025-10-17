गुरुग्राम में बजरी से ओवरलोड तेज रफ्तार ट्राला कैब पर पलटा, छपरा के गार्ड की मौत, दो घायल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 50 थाना क्षेत्र के कुशाल साध चौक पर तेज रफ्तार बजरी से ओवरलोड ट्राला अचानक सामने आई अर्टिगा गाड़ी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर उसी पर पलट गया। ट्राला चालक ने गाड़ी को बचाने के लिए ब्रेक लगाया और दूसरी तरफ मोड़ा, लेकिन दबाव ज्यादा होने से एक टायर फट गया और वह अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में अर्टिगा गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें सवार एक गार्ड की मौत हो गई। चालक और पीछे बैठी एक महिला घायल हो गए। दोनों का इलाज आर्टिमिस अस्पताल में चल रहा है। यह टैक्सी अर्टिगा गाड़ी डीएलएफ साइबर हब स्थित विप्रो कंपनी की थी। इसमें कंपनी की एक महिला कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और चालक मौजूद था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टैक्सी गाड़ी सेक्टर 65 की तरफ से आ रही थी, वहीं ट्राला तेज रफ्तार में वाटिका चौक की तरफ से आया था।

कुशल साध चौक पर अचानक टैक्सी गाड़ी आने पर ट्राला चालक ने टक्कर से बचने के लिए ब्रेक लगाए और ट्राला को पूरी तरह से बाई तरफ दूसरी सड़क पर मोड़ दिया। इसी दौरान टायरों पर दबाव पड़ने पर एक टायर फट गया। इससे अनियंत्रित हुआ ट्राला कैब के आधे हिस्से पर पलट गया। इसमें भरी रोड़ी अर्टिगा के ऊपर ही भरभराकर गिर गई। आसपास के लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना देकर बचाव कार्य शुरू किया। गाड़ी में मौजूद तीनों घायलों को आर्टिमिस अस्पताल भेजा गया। यहां गार्ड को मृत घोषित कर दिया गया। गार्ड का नाम नीतीश कुमार बताया गया। महिला कर्मचारी की पहचान महक और चालक हुकुम सिंह के रूप में हुई है। महक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करती हैं। छपरा के रहने थे नीतिश, दो साल से कर रहे थे काम परिवार ने बताया कि 24 वर्षीय नीतीश कुमार मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के साधपुर गांव के रहने वाले थे। यह कई सालों से गुरुग्राम के नाथूपुर में किराये से रहते थे। नीतीश कुमार विप्रो कंपनी में गार्ड थे।

वह गुरुवार सुबह करीब सात बजे कंपनी गाड़ी के साथ महिला कर्मचारी महक को सेक्टर 67 स्थित घर छोड़ने के लिए जा रहे थे। रास्ते में यह हादसा हो गया। नीतीश कुमार की दो साल पहले ही शादी हुई थी।

इनकी एक साल की बेटी भी है। पुलिस ने घटना की सूचना परिवारवालों को दी है। पुलिस ने बताया कि कैब का चालक राजस्थान के करौली जिले का रहने वाला है। उसके परिवार को भी सूचना दी गई है। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्थिति ठीक होने पर बयान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।