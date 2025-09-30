Language
    मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू को मिली जान से मारने की धमकी,यूट्यूब पर अपलोड किया गया आपत्तिजनक वीडियो

    By Bharat Kumar Jha Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:39 PM (IST)

    सुपौल से भाजपा विधायक और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू को जान से मारने की धमकी मिली है जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूट्यूब पर अपलोड किए गए एक आपत्तिजनक वीडियो में कुछ युवक मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दे रहे थे। राहुल गांधी को भी धमकी मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    पीएचईडी मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी। फाइल फोटो

    संवाददाता, सुपौल। बिहार सरकार के मंत्री सह छातापुर से भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू को जान से मारने की धमकी मिली है। इस संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मिली जानकारी के अनुसार, गत 27 सितंबर की देर रात लगभग 12:30 बजे एक यूट्यूब चैनल पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया गया। वीडियो में कुछ युवक मंत्री के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत कर रहे थे।

    बातचीत में धमकी भरे लहजे में कहा गया कि आप लोगों की भीड़ में फंस जाएंगे, उसी दिन रगड़े जाएंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला गंभीर हो गया। हालांकि बाद में यूट्यूब से उक्त वीडियो को हटा दिया गया।

    इस मामले में सुपौल थाना प्रभारी अनिरुद्ध कुमार ने स्वयं बयान देकर शिकायत दर्ज कराई है। वीडियो में दिख रहे दो युवकों को आरोपित किया गया है। उन पर आइटी एक्ट सहित विभन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

    साइबर थाना प्रभारी ने भी स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। इधर, पूरे प्रकरण पर पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू का कहना है कि उन्हें दो दिन पूर्व इस घटना की जानकारी मिली थी।

    इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को सूचित किया। शुरुआती जांच में यह मामला अररिया इलाके के कुछ असामाजिक तत्वों से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। जब-जब चुनाव नजदीक आते हैं, इस तरह के लोग दहशत फैलाने का प्रयास करते हैं।

    उन्होंने कहा कि मैं किसी भी साजिश या धमकी से डरने वाला नहीं हूं। कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।

    राहुल गांधी को धमकी के बाद कांग्रेस लीगल सेल ने दर्ज कराई प्राथमिकी

    भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा राहुल गांधी को धमकी दिए जाने के बाद बिहार कांग्रेस की लीगल सेल ने पटना के शास्त्रीनगर थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि महादेव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक लाइव टेलीविजन बहस के दौरान सीधे तौर पर धमकी दी है। प्राथमिकी लीगल सेल के सह अध्यक्ष अधिवक्ता नंद सागर ने दर्ज कराई है।

    प्राथमिकी में आरोप लगाए गए हैं कि एक सार्वजनिक प्रसारण में राहुल गांधी को गोली मारने का बयान, हिंसा के लिए सीधी उकसावे और भारत की सुरक्षा तथा संवैधानिक ढांचे के लिए एक गंभीर खतरा है।

    कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि भाजपा सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी को धमकी दे रही है। धमकी देने वाले भाजपा प्रवक्ता को पार्टी के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है।

    उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित साह व जेपी नड्डा तत्काल पिंटू महादेव पर कार्रवाई करें।

