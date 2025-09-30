Language
    Bihar News: बिहार के मंत्री जयंत राज को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी, लुधियाना से एक आरोपी गिरफ्तार

    By Birendra Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:14 PM (IST)

    बांका में बिहार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी देने वाले संदीप पासवान को पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार किया। आरोपी अमरपुर का रहने वाला है और उसने मंत्री के फेसबुक अकाउंट पर हथियारों की तस्वीरें भेजकर धमकी दी थी। पुलिस ने प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त कर लिया है।

    बिहार के मंत्री जयंत राज को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी

    संवाद सूत्र, बांका।  बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सह अमरपुर विधायक जयंत राज को फेसबुक मैसेंजर पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपी की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी संदीप पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया।

    घटना 22 सितंबर की है, जब मंत्री जयंत राज के फेसबुक अकाउंट पर आरोपी ने आपत्तिजनक संदेश भेजा था। संदेश में हथियारों की तस्वीरें पोस्ट कर खुद को लारेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी दी गई थी।

    इस पर मंत्री के सचिव मोहन कुमार सिंह ने अमरपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने एसडीपीओ अमर विश्वास और साइबर डीएसपी अनुपेश नारायण के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की।

    तकनीकी जांच से आरोपी की लोकेशन लुधियाना में मिली। टीम ने छापेमारी कर संदीप पासवान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही उसका लारेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध है। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

