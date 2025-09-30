Bihar News: बिहार के मंत्री जयंत राज को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी, लुधियाना से एक आरोपी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, बांका। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सह अमरपुर विधायक जयंत राज को फेसबुक मैसेंजर पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की पहचान अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर निवासी संदीप पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया।

घटना 22 सितंबर की है, जब मंत्री जयंत राज के फेसबुक अकाउंट पर आरोपी ने आपत्तिजनक संदेश भेजा था। संदेश में हथियारों की तस्वीरें पोस्ट कर खुद को लारेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी दी गई थी।