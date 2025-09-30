Language
    Bihar Voter List: रोहतास की इस विधानसभा में हैं सबसे अधिक मतदाता, यहां देखें नई वोटर लिस्ट की पूरी डिटेल

    By Krishna Parihar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:21 PM (IST)

    रोहतास जिले में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। डीएम उदिता सिंह और एसपी रौशन कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। अंतिम सूची के अनुसार जिले में 2210689 मतदाता हैं जिनमें 1169030 पुरुष और 1041603 महिलाएं हैं। 18-19 आयु वर्ग के 17406 नए मतदाता जुड़े हैं।

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर जिले में चले लगभग तीन माह तक विशेष गहन निर्वाचक सूची पुनरीक्षण कार्य के बाद मंगलवार को अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया।

    डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी उदिता सिंह तथा एसपी रौशन कुमार ने स्थानीय डीआरडीए सभागार में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों व उनके प्रतिनिधियों की बैठक कर विधानसभा वार मतदाताओं से अवगत कराया।

    बैठक में डीडीसी विजय कुमार पांडेय, जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार, जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष रंजन समेत राजद, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, भाकपा समेत अन्य राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व उनके प्रतिनिधि मौजूद थे।

    2210689 मतदाता करेंगे वोट

    जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार के अनुसार अंतिम प्रकाशित निर्वाचक सूची में पुरुष मतदाता 1169030, महिला निर्वाचक 1041603 एवं अन्य निर्वाचकों की संख्या 56 है। लिहाजा इस बार विधानसभा चुनाव में 2210689 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

    एक अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप के बाद पुरुष 36946 तथा महिला निर्वाचक की संख्या में 33471 की वृद्धि हुई है। 70417 निर्वाचकों का नाम पंजीकृत किया गया है। प्रारूप प्रकाशन के समय रोहतास जिला का लिंगानुपात 891 था, जो यथावत है, जबकि निर्वाचक-जनसंख्या अनुपात 553 से बढ़कर 571 हो चुका है।

    बढ़ गई नए वोटरों की संख्या

    साथ ही अंतिम प्रकाशन के बाद 18-19 आयु समूह के निर्वाचकों की संख्या 31056 से बढ़कर 48462 हो गई है। अर्थात 18-19 आयु समूह के 17406 निर्वाचकों का पंजीकरण किया गया। सबसे अधिक सासाराम विधानसभा में 351973 मतदाता है, जबकि काराकाट विधानसभा क्षेत्र में मंगलामुखी वोटरों की संख्या 20 अधिक है।

    कहा कि सतत् अद्यतीकरण कार्यक्रम के तहत नामांकन दाखिल करने की निर्धारित अवधि से 10 दिन पहले तक आफलाइन-आनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन के आधार पर निर्वाचकों का नाम निर्वाचक सूची में पंजीकृत किया जाएगा।

    बता दें कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होने से पहले जिले में 2247448 मतदाता थे। विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचक सूची प्रकाशन के बाद घटकर 2140273 वोटर हो गए थे।

    156148 मतदाताओं का विहित प्रपत्र जमा नहीं हुआ था, जिसमें मृत, दूसरे जगह चले गए और एक से अधिक स्थानों पर सूची में नाम शामिल होना प्रमुख कारण बताया गया था। मतदाता सूची प्रकाशन के बाद जमा कराए गए दावा आपत्ति के दौरान 70417 निर्वाचकों का नाम सूची में जुड़ा है।

    अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद विधानसभावार मतदाता 

    विधानसभा पुरुष महिला मंगलामुखी कुल
    चेनारी (सु.) 163254 143392 02 306648
    सासाराम 184704 167259 10 351973
    करगहर 155897 152421 09 328327
    दिनारा 161450 142814 03 304267
    नोखा 154856 139151 05 294012
    डेहरी 155256 141745 07 297028
    काराकाट 173593 154821 20 328434