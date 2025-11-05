Bihar Chunav 2025: बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले यूपी बॉर्डर सील, इन गाड़ियों के आने पर रोक 

संवाद सूत्र, गुठनी (सिवान)। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के 24 घंटे पूर्व यूपी-बिहार सीमा को बिहार पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया है। सीमा सील होने के बाद उत्तर प्रदेश से बड़ी गाड़ियां जैसे बस, ट्रक जैसे बड़े वाहन के साथ कॉमर्शियल गाड़ियों का आना-जाना बिलकुल बंद हो गया है।

हालांकि बिहार के तरफ से बड़ी गाड़ियों को अभी जाने दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से आने वाले छोटे गाड़ियों की जांच पड़ताल के बाद ही बिहार की सीमा में प्रवेश कराया जा रहा है। बार्डर सील होने से दिल्ली-पंजाब से आने वाली एसी कोच बसें और दर्जनों ट्रक से श्रीकलपुर चेक पोस्ट के उधर मेहरौना के तरफ ही रोक दिया जा रहा है।

साथ ही अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती अब चेक पोस्ट से हटाकर बूथों पर कर दिया गया है। इस कारण बिहार पुलिस बल के जवान और होमगार्ड के जवान ही चेक पोस्ट पर तैनात कर दिए गए हैं। बुधवार की दोपहर श्रीकलपुर चेक पोस्ट पर केवल होमगार्ड के जवान व एक पुलिस पदाधिकारी ही तैनात रहे, लेकिन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी गाड़ियों की विधिवत जांच करने के बाद ही बिहार में प्रवेश कराया जा रहा था। साथ ही बड़े वाहनों के प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।