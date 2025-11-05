Bihar Chunav 2025: बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले यूपी बॉर्डर सील, इन गाड़ियों के आने पर रोक
बिहार में 2025 के चुनावों के पहले चरण के मतदान से पूर्व, उत्तर प्रदेश की सीमा को सील कर दिया गया है। कुछ विशेष वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
संवाद सूत्र, गुठनी (सिवान)। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के 24 घंटे पूर्व यूपी-बिहार सीमा को बिहार पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया है। सीमा सील होने के बाद उत्तर प्रदेश से बड़ी गाड़ियां जैसे बस, ट्रक जैसे बड़े वाहन के साथ कॉमर्शियल गाड़ियों का आना-जाना बिलकुल बंद हो गया है।
हालांकि बिहार के तरफ से बड़ी गाड़ियों को अभी जाने दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से आने वाले छोटे गाड़ियों की जांच पड़ताल के बाद ही बिहार की सीमा में प्रवेश कराया जा रहा है। बार्डर सील होने से दिल्ली-पंजाब से आने वाली एसी कोच बसें और दर्जनों ट्रक से श्रीकलपुर चेक पोस्ट के उधर मेहरौना के तरफ ही रोक दिया जा रहा है।
साथ ही अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती अब चेक पोस्ट से हटाकर बूथों पर कर दिया गया है। इस कारण बिहार पुलिस बल के जवान और होमगार्ड के जवान ही चेक पोस्ट पर तैनात कर दिए गए हैं।
बुधवार की दोपहर श्रीकलपुर चेक पोस्ट पर केवल होमगार्ड के जवान व एक पुलिस पदाधिकारी ही तैनात रहे, लेकिन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी गाड़ियों की विधिवत जांच करने के बाद ही बिहार में प्रवेश कराया जा रहा था। साथ ही बड़े वाहनों के प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
इस संबंध में गुठनी सीओ डा. विकास कुमार ने बताया कि मतदान के 24 घंटे पूर्व उत्तरप्रदेश और बिहार बार्डर को सील किया गया है और उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की विधिवत जांच पड़ताल करने का आदेश वरीय पदाधिकारी द्वारा दिया गया है।
वरीय पदाधिकारी के आदेश पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मतदान के दिन भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। प्रशासन द्वारा चुनाव में लगे कर्मचारियों को बूथों तक पहुंचाने का कार्य कराया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- 'जहां नहीं चलती थी बैलगाड़ी, वहां चल रही रेलगाड़ी', किशनगंज में मुसलमानों पर भी बोले चिराग
यह भी पढ़ें- Buxar Assembly election: बिहार की इस सीट में 3892 वोटों से हुई थी जीत, क्या इस बार भी दोहराएगा इतिहास?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।