'जहां नहीं चलती थी बैलगाड़ी, वहां चल रही रेलगाड़ी', किशनगंज में मुसलमानों पर भी बोले चिराग
Bihar Election 2025: किशनगंज में चिराग पासवान ने कहा कि अब यहां विकास हो रहा है, जहां कभी बैलगाड़ी भी नहीं चलती थी, वहां आज रेलगाड़ी चल रही है। उन्होंने मुसलमानों के मुद्दों पर बात करते हुए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के सिद्धांत पर काम करने की बात कही। उन्होंने युवाओं को रोजगार और शिक्षा को बेहतर बनाने का वादा किया और बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य बताया।
जागरण संवाददाता, किशनगंज। बुधवार को बहादुरगंज विधानसभा के वेणुगढ़ में लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां न चलती थी बैलगाड़ी, एनडीए सरकार में वहां चली रेलगाड़ी।
उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस एवं महागठबंधन की अन्य पार्टियां मुस्लिम संप्रदाय को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा है। पीएम मोदी का डर दिखा कर यह लोग मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को विकास से दूर रखने का कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर राजद, कांग्रेस सहित महागठबंधन की अन्य पार्टियों क्षेत्र में विकास करने लगेगी तो एनडीए सरकार के विरोध में कैसे बात करेगी। अगर महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत होती है, तो अगले पांच साल वह सिर्फ बहाने बनाएगा की सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है।
उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इस बार बहादुरगंज विधानसभा में एनडीए का प्रत्याशी की जीत होती है तो सर्वप्रथम मटियारी पुल, सुहिया पुल बनाने का कार्य एवं बहादुरगंज को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के द्वारा गांव-गांव में बिजली, सड़क निर्माण के साथ ही साथ बेहतर शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करने का कार्य करती आ रही है। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि पहले चरण का मतदान दिनांक 6 नवंबर को होना है, जिसमें अधिकांश विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी की भारी मतों से जीत हो रही है।
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार मुसलमान भाइयों के लिए पूरी तरह सोचती है एवं उनके विकास के लिए कार्य करती है।
चुनावी जनसभा के दौरान मौके पर मौजूद लोगों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आगामी 11 नंबर को आप सभी एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करें जिससे कि क्षेत्र में विकास हो सके। जनसभा के दौरान मुख्य रूप से विधानसभा प्रत्याशी कलीमुद्दीन समेत अन्य मौजूद थे।
