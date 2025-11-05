Language
    Bihar Election Day: सभी बूथों पर तैनात रहेंगी दो-दो महिला वालंटियर, वोटर को मिलेंगी ये सुविधाएं

    By Rahul Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:36 PM (IST)

    बांका में बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव आयोग ने हर मतदान केंद्र पर दो वालंटियर तैनात करने का फैसला किया है। ये वालंटियर मतदान प्रक्रिया में सहयोग करेंगे, जिनमें महिला मतदाताओं की पहचान, कतार प्रबंधन और दिव्यांग मतदाताओं की सहायता शामिल है। मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी वालंटियरों द्वारा संभाली जाएगी, जिससे मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

    बांका में वोटिंग के दिन की व्यवस्थाएं

    जागरण संवाददाता, बांका। Bihar Election phase one: चुनाव आयोग पहली बार जिला के सभी 1855 मतदान केंद्रों पर दो-दो वालिंटियर तैनात कर रहा है। इस संबंध में सभी पांच विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी ने पत्र जारी कर वालिंटियर की तैनाती कर दिया है।

    बूथ वालिंटियर मतदान के दिन सुबह से वहां मुस्तैद रहकर मतदान प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। अधिकांश वालिंटियर महिला हैं। इसमें शिक्षकों के अलावा आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को लगाया गया है। हर मतदान केंद्र के लिए दो-दो वालिंटियर की सूची मोबाइल के साथ जारी कर दी गई है।

    इन्हें मतदान के दिन सुबह छह बजे से उपस्थित रहना है। दोनों वालिंटियर का काम भी बांट दिया गया है। पहली वालिंटियर पर्दानशीं महिलाओं की पहचान करेगा। इसके अलावा मतदाताओं की कतार लगाएंगे। दिव्यांग मतदाता को रिसिव कर उसे मतदान में सहयोग करेंगे। जबकि दूसरा वालिंटियर केंद्र के बाहर मतदाता का मोबाइल जमा रखेगा।

    इस बार कोई मतदाता मोबाइल लेकर मतदान केंद्र के अंदर नहीं जा सकेंगे। उनका मोबाइल केंद्र के बाहर ही जमा रख लिया जाएगा। इसका काम वालिंटियर दो के पास रहेगा। वे मतदाता का माेबाइल फोन रखने पर उन्हें इसकी पर्ची भी देंगे। इसके लिए बीएलओ उन्हें टोकन बनाकर उपलब्ध कराएंगे।

    इसके अलावा वह लाइव वेबकास्टिंग का कैमरा भी नियंत्रित करेंगी। इसमें आशा वर्कर, सेविका और महिला शिक्षिका को शामिल किया गया है। इस दो के अलावा हर बूथ पर बीएलओ पूर्व की तरह ही तैनात रहेंगे। यानी पहली बार मतदान केंद्र पर तीन-तीन अतिरिक्त कर्मी मतदान में सहयोग के लिए तैनात रहेंगे।

    सभी निर्वाची पदाधिकारी ने अपने-अपने बूथ के लिए वालिंटियर की सूची जारी कर दी है। वालिंटियर रसोइया के माध्यम से बूथ पर भोजन आदि की व्यवस्था भी संभालेंगे।

    विधानसभा क्षेत्र बूथों की संख्या वॉलिंटियरों की संख्या
    अमरपुर 383 766
    धोरैया 401 802
    बांका 334 668
    कटोरिया 331 662
    बेलहर 406 812
    कुल 1855 3710