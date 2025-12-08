Language
    Siwan News: सभी वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य, नहीं लगाने पर भारी जुर्माना

    By Anshuman Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:11 PM (IST)

    सिवान में सभी वाहनों के लिए रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय सड़क सुरक्षा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सिवान। ठंड का मौसम जैसे-जैसे रफ्तार पकड़ता जा रहा है, वैसे-वैसे कोहरे का भी असर दिखना शुरू हो गया है। वहीं घने कोहरे गिरने से पहले ही वाहनों को सड़क मार्ग पर सुरक्षित परिचालन कराने को लेकर परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य किया गया है।

    इस संबंध में प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी अमर ज्योति ने बताया कि सड़क मार्गों पर सुरक्षित वाहन चलाने के लिए आमजनों को जागरूक भी किया जाएगा। वहीं अगर वाहन जांच के दौरान जिस वाहन में रिफ्लेक्टिव टेप लगाया हुआ नहीं पाया गया तो उन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य एजेंसियों को भी निर्देश दिया गया है कि कोहरे के दौरान सुरक्षित वाहन परिचालन के लिए व्यापक स्तर से प्रचार-प्रसार के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाएं एवं रिफ्लेक्टिव टेप लगवाने को लेकर सघन वाहन जांच अभियान चलाएं।

    गौर करने वाली बात है कि अब ठंड का मौसम बढ़ने लगा है। ऐसे में सुबह और शाम में कोहरे का प्रभाव भी दिख रहा है। कोहरे की छटा के कारण सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी की संभावना ज्यादा हीं रहती है। इस तरह के होने वाले सड़क हादसे में कमीं लाने को लेकर यह पहल की गई है। ऐसे में वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की भी आवश्यकता है।

