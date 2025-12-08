Siwan News: सभी वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य, नहीं लगाने पर भारी जुर्माना

जागरण संवाददाता, सिवान। ठंड का मौसम जैसे-जैसे रफ्तार पकड़ता जा रहा है, वैसे-वैसे कोहरे का भी असर दिखना शुरू हो गया है। वहीं घने कोहरे गिरने से पहले ही वाहनों को सड़क मार्ग पर सुरक्षित परिचालन कराने को लेकर परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य किया गया है।

इस संबंध में प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी अमर ज्योति ने बताया कि सड़क मार्गों पर सुरक्षित वाहन चलाने के लिए आमजनों को जागरूक भी किया जाएगा। वहीं अगर वाहन जांच के दौरान जिस वाहन में रिफ्लेक्टिव टेप लगाया हुआ नहीं पाया गया तो उन वाहनों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य एजेंसियों को भी निर्देश दिया गया है कि कोहरे के दौरान सुरक्षित वाहन परिचालन के लिए व्यापक स्तर से प्रचार-प्रसार के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाएं एवं रिफ्लेक्टिव टेप लगवाने को लेकर सघन वाहन जांच अभियान चलाएं।