भभुआ में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत: सदर अस्पताल में मुफ्त कीमो शुरू, अब तक 47 बार चढ़ी कीमो

जागरण संवाददाता, भभुआ। सदर अस्पताल में डे केयर कीमो थेरेपी केंद्र के खुल जाने से कैंसर रोगी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। कैंसर मरीजों को नि:शुल्क कीमो चढ़ाने से अब उन्हें बाहर जाकर काफी रुपये खर्च कर कीमो चढ़वाने नहीं पड़ रहा है।

फरवरी 2025 से केंद्र के खुलने के बाद अब तक जहां लगभग 250 मरीजों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया जा चुका है और जिले में अब तक आठ कैंसर रोगियों को 47 बार कीमो चढ़ाया जा चुका है, जबकि तीन मरीजों को कीमो चढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि कैंसर रोग की पुष्टि कराने के लिए होने वाली बायोप्सी जांच की सुविधा सदर अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो सकी है।

इसके लिए मरीज को 550 रुपये शुल्क जमा करने पर पटना कैंसर अस्पताल से जांच रिपोर्ट मंगा दी जाती है। इसकी पुष्टि स्क्रीनिंग के चिकित्सक डा. विभूति भूषण ने की। उन्होंने बताया कि ब्लड, सर्वाइकल, मुंह व ब्रेस्ट कैंसर सहित अन्य कई प्रकार के रोगियों को कीमो चढ़ाया गया। साथ ही कहा कि कैंसर रोग की जानकारी प्रारंभिक स्थिति में हो जाने पर उसका इलाज संभव है।

उल्लेखनीय है कि जिले में वर्ष 2023 से कैंसर रोगियों की खोज के लिए विभाग के द्वारा स्क्रीनिंग कराने का कार्य किया जा रहा है। विभाग के डा. विभूति भूषण ने बताया कि अब जिले के 74717 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिसमें 45 कैंसर मरीज चिन्हित हुए हैं।

इसमें माउथ, ब्रेस्ट व सर्वाइकल तथा अन्य प्रकार के कैंसर रोगी शामिल हैं जिनका विभिन्न कैंसर संस्थानों में इलाज चल रहा है। वर्तमान समय में चिकित्सक के न रहने से कीमो चढ़ाने के नए रोगी के आने पर उसे गया जी सेंटर पर भेज दिया जा रहा है।