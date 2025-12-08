Agra Lucknow Expressway: ड्राइवर को झपकी लगी और कार पिकअप में जा घुसी, आठ साल का मासूम बुरी तरह घायल
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मुजफ्फरपुर बिहार से रोहतक हरियाणा जा रही एक कार, पिकअप वाहन से टकरा गई। चालक को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। इस घटना में का ...और पढ़ें
संंसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। Agra Lucknow Expressway के किलोमीटर 28 600 पर मुजफ्फरपुर बिहार से रोहतक हरियाणा जा रही एक कार पिकअप वाहन में पीछे से जा टकराई।
हादसा रविवार रात उस समय हुआ जब कार चालक अमर कुमार पुत्र महेंद्र साहनी, निवासी मकान संख्या 1032/17 रोहतक रोड, थाना रोहतक, जिला हरियाणा, को गाड़ी चलाते समय अचानक नींद आ गई।
कार में चालक के साथ लालती देवी पत्नी महेंद्र साहनी, पुत्री चमेली देवी, शोभा कुमारी पत्नी अमर सिंह, बेटा शिवम, अभिषेक कुमार पुत्र लखेन्दर तथा तीन वर्षीय दिव्या पुत्री लखेन्दर सवार थे।
कार आगे चल रही बुलेरो पिकअप में जा घुसी, जिसे रंजीत पुत्र फुलकान झा निवासी हाउस न. 2027, ओखला फेज-1, दिल्ली चला रहा था। जोरदार टक्कर से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में कार में बैठे शिवम उम्र लगभग 8 वर्ष के पैर में गंभीर चोट लग गई।
सूचना मिलते ही यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी सोवरन सिंह तथा चौकी प्रभारी लुहारी देवेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल बच्चे को तत्काल सीएचसी भिजवाया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
