Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PM स्वनिधि योजना से आत्मनिर्भर बनेंगे फुटपाथ विक्रेता, बिजनेस के लिए मिल रहा 1 लाख तक का लोन

    By Anshuman Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:43 PM (IST)

    सिवान में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेला आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य फुटपाथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना मार्च 2030 तक विस्तारित की गई है। वेंडरों को वित्तीय सहायता प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्हें 15 हजार से 50 हजार रुपये तक का ऋण और यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विक्रेताओं ने भाग लिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    स्वनिधि योजना से आत्मनिर्भर बनेंगे फुटपाथ विक्रेता। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सिवान। नगर परिषद कार्यालय सभागार में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) के अंतर्गत लोक कल्याण मेला का आयोजन किया गया।

    इस दौरान बताया गया कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की यह महत्वाकांक्षी योजना अब पुनर्गठित रूप में मार्च 2030 तक विस्तारित कर दी गई है।

    योजना का उद्देश्य फुटपाथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लोक कल्याण मेला के नोडल पदाधिकारी सह नगर प्रबंधक बालेश्वर राय ने बताया कि इच्छुक फुटपाथ विक्रेता नगर परिषद कार्यालय में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैंक द्वारा स्वीकृत सभी आवेदनों का समवितरण किया जाएगा। साथ ही, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथारिटी आफ इंडिया के सहयोग से वेंडरों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    प्रशिक्षण कार्यक्रम में फुटपाथ विक्रेताओं को वित्तीय समावेशन, डिजिटल लिटरेसी, ई-कामर्स, पैकेजिंग, फूड सेफ्टी एवं हाइजीन जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

    कितना पैसा मिलेगा?

    योजना के तहत वेंडरों को पहली किस्त में 15 हजार रूपये का ऋण, दूसरी किस्त में 25 हजार रूपये तथा तीसरी किस्त में 50 हजार रूपये तक का ऋण उपलब्ध होगा।

    इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों को यूपीआई लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु वेंडरों को एक साल में 1200 रूपये तक का कैशबैक प्रोत्साहन भी मिलेगा।

    साथ हीं स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत वेंडरों और उनके परिवारों को केंद्र सरकार की आठ प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा राशन कार्ड, जनधन खाता, उज्जवला योजना, अटल पेंशन, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, मातृत्व वंदन योजना, ई श्रम कार्ड से भी जोड़ा जाएगा।

    कार्यक्रम में काफी संख्या में फुटपाथ विक्रेता योजना से जुड़ने के लिए पहुंचे और उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौके पर नगर मिशन प्रबंधक अजय कुमार, सामुदायिक संगठक धीरज कुमार एवं संजय कुमार उपस्थित थे।

    यह भी पढ़ें- विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, बिहार के 19 जिलों में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय

    यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरकटियागंज में पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप का किया शिलान्यास व उद्घाटन