PM स्वनिधि योजना से आत्मनिर्भर बनेंगे फुटपाथ विक्रेता, बिजनेस के लिए मिल रहा 1 लाख तक का लोन

योजना का उद्देश्य फुटपाथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लोक कल्याण मेला के नोडल पदाधिकारी सह नगर प्रबंधक बालेश्वर राय ने बताया कि इच्छुक फुटपाथ विक्रेता नगर परिषद कार्यालय में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस दौरान बताया गया कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की यह महत्वाकांक्षी योजना अब पुनर्गठित रूप में मार्च 2030 तक विस्तारित कर दी गई है।

जागरण संवाददाता, सिवान। नगर परिषद कार्यालय सभागार में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) के अंतर्गत लोक कल्याण मेला का आयोजन किया गया।

बैंक द्वारा स्वीकृत सभी आवेदनों का समवितरण किया जाएगा। साथ ही, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथारिटी आफ इंडिया के सहयोग से वेंडरों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में फुटपाथ विक्रेताओं को वित्तीय समावेशन, डिजिटल लिटरेसी, ई-कामर्स, पैकेजिंग, फूड सेफ्टी एवं हाइजीन जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

कितना पैसा मिलेगा?

योजना के तहत वेंडरों को पहली किस्त में 15 हजार रूपये का ऋण, दूसरी किस्त में 25 हजार रूपये तथा तीसरी किस्त में 50 हजार रूपये तक का ऋण उपलब्ध होगा।

इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों को यूपीआई लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु वेंडरों को एक साल में 1200 रूपये तक का कैशबैक प्रोत्साहन भी मिलेगा।

साथ हीं स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत वेंडरों और उनके परिवारों को केंद्र सरकार की आठ प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा राशन कार्ड, जनधन खाता, उज्जवला योजना, अटल पेंशन, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, मातृत्व वंदन योजना, ई श्रम कार्ड से भी जोड़ा जाएगा।