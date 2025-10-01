विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, बिहार के 19 जिलों में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय
चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वेष्णव ने बताया कि इन विद्यालयों के खुलने से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। सीतामढ़ी कटिहार भभुआ मधुबनी शेखपुरा मधेपुरा पटना अरवल पूर्णिया भोजपुर मुजफ्फरपुर मुंगेर दरभंगा भागलपुर नालंदा और गया में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार के इस फैसले से बिहार में शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के लिए 19 केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वेष्णव ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई मिलेगी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बिहार के इन स्थानों पर खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय
|क्र.सं.
|जिला/स्थान
|1
|20वीं बटालियन एसएसबी पकटोला, जिला. सीतामढी (आकांक्षी)
|2
|आईटीबीपी कटिहार, जिला. कटिहार (आकांक्षी)
|3
|कैमूर, जिला. भभुआ
|4
|झंझारपुर, जिला. मधुबनी
|5
|मधुबनी, जिला. मधुबनी
|6
|निमी, शेखोपुरसराय, जिला. शेखपुरा (आकांक्षी)
|7
|जमुआरा एवं कटनीकोल, जिला. शेखपुरा
|8
|मधेपुरा, जिला. मधेपुरा
|9
|वाल्मी, जिला. पटना
|10
|अरवल, जिला. अरवल
|11
|पूर्णिया, जिला. पूर्णिया (आकांक्षी)
|12
|आरा टाउन, जिला. भोजपुर
|13
|मुजफ्फरपुर (बेला औद्योगिक क्षेत्र) (आकांक्षी)
|14
|मुंगेर टाउन, जिला. मुंगेर
|15
|दीघा, जिला. पटना
|16
|नंबर 3 दरभंगा (एम्स), जिला. दरभंगा
|17
|भागलपुर शहर, जिला. भागलपुर
|18
|बिहारशरीफ शहर, जिला. नालन्दा
|19
|बोधगया, जिला. गया (आकांक्षी)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।