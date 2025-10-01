विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, बिहार के 19 जिलों में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय

चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वेष्णव ने बताया कि इन विद्यालयों के खुलने से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। सीतामढ़ी कटिहार भभुआ मधुबनी शेखपुरा मधेपुरा पटना अरवल पूर्णिया भोजपुर मुजफ्फरपुर मुंगेर दरभंगा भागलपुर नालंदा और गया में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार के इस फैसले से बिहार में शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।

