    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरकटियागंज में पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप का किया शिलान्यास व उद्घाटन

    By Prabhat Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:26 PM (IST)

    West Champaran News नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र के हरसरी पुरैनिया पंचायत में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे बीडीओ सूरज कुमार सिंह और अंचलाधिकारी सुधांशु शेखर ने फीता काटकर पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप के शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद लोगों को होने वाले लाभ की चर्चा की।

    शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री सतीश चंद्र दुबे को सम्मानित करते मुखिया। जागरण

     जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल माध्यम से पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप का लोकार्पण-शिलान्यास किया।

    इसी कड़ी में नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र के हरसरी पुरैनिया पंचायत में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, बीडीओ सूरज कुमार सिंह और अंचलाधिकारी सुधांशु शेखर ने फीता काटकर पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप के शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

    मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उनके गृह पंचायत को बड़ी सौगात दी है। करोड़ों की लागत से बनने वाला पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप ग्रामीणों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि निर्धन कन्याओं की शादियां अब कम खर्च में संभव होंगी।

    साथ ही पंचायत सरकार भवन बनने से निवास, आय, जाति प्रमाणपत्र सहित अन्य ऑनलाइन कार्यों में सुविधा होगी और लोगों को प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कार्यक्रम में मुखिया अजीत कुमार उर्फ बाला दुबे समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

    इधर, बनवरिया में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का भव्य उद्घाटन किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने इसे बड़ी सौगात बताते हुए खुशी जताई। पंचायत की मुखिया सुषमा देवी ने कहा कि अब जनता को छोटे-छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

    यह भवन प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम करेगा। भाजपा नेता मदन मोहन मिश्रा उर्फ राजन मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। केहुनिया रोआरी पंचायत में भी पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं।

    एसएसबी ने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत किया रक्तदान

    नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण): भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात एसएसबी 44वीं वाहिनी, नरकटियागंज सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रोटरी क्लब, बेतिया द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में एसएसबी के अधिकारी और जवान उत्साहपूर्वक शामिल हुए। रक्तदान के दौरान जवान और अधिकारी कतारबद्ध होकर खड़े हुए और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक-एक यूनिट रक्त दान किया।

    इस क्रम में जवानों ने 10 यूनिट रक्त दिया। मौके पर मौजूद वाहिनी के कमांडेंट (चिकित्सा अधिकारी) अनूप कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है। हमें चाहिए कि हम सब देशहित में आगे आकर रक्तदान करें, ताकि किसी की जान बचाई जा सके।

    इस अवसर पर एसएसबी के सहायक उप-निरीक्षक (फार्मासिस्ट) दीपक राणा, मुख्य आरक्षी प्रेमानंद, आरक्षी अंकित कुमार तथा रोटरी क्लब के डॉ प्रमोद कुमार तिवारी और डॉ ज्ञानेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे।