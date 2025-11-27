JEE-NEET की तैयारी का सुनहरा मौका, बिहार बोर्ड की Free Coaching में आवेदन शुरू
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई मेन और नीट यूजी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की है। इच्छुक छात्र 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह कोचिंग पटना समेत राज्य के नौ शहरों में उपलब्ध है। दो साल के इस कोचिंग सत्र में अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाएगी। छात्रों का चयन परीक्षा और साक्षात्कार से होगा, और उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलेगी।
संवाद सूत्र, दारौंदा, (सिवान)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बोर्ड द्वारा संचालित निशुल्क गैर-आवासीय कोचिंग संस्थानों में जेईई मेन और नीट यूजी की तैयारी के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इच्छुक छात्र-छात्राएं 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह निशुल्क है, बोर्ड के अनुसार राज्य के नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर में संचालित कोचिंग केंद्रों पर नामांकन होगा।
विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार इन नौ शहरों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं और आवेदन वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। यह कोचिंग दो वर्षीय होगा, जिसका सत्र 2026 से 2028 तक चलेगा।
जेईई मेन और नीट 2028 की तैयारी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा कराई जाएगी। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगी।
जानकारी के अनुसार चयनित विद्यार्थियों को दो वर्षों तक प्रति माह एक हजार रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इस योजना के लिए वे छात्र पात्र होंगे, जो 10वीं वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होंगे और 11वीं में बिहार बोर्ड से संबद्ध प्लस टू स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं।
प्रत्येक बैच में कुल 50 छात्र-छात्राओं का नामांकन किया जाएगा। इस संबंध में बीईओ सौरभ सुमन ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक बाधा अब नहीं बनेगी।
