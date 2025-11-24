Language
    Bihar STET Answer Key 2025: आज जारी होगी बिहार एसटीईटी आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट, 27 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:26 AM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एसटीईटी एग्जाम 2025 के लिए आंसर की आज जारी कर दी जाएगी। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थी इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। किसी आंसर से संतुष्ट न होने पर 27 नवंबर तक उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज किया जा सकेगा।

    Bihar STET Answer Key 2025 यहां से कर सकेंगे डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET) 2025 का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 14 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक करवाया गया था। इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अब आज यानी 24 नवंबर को प्रोविजनल आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट जारी की जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.org से डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षार्थी आंसर की एवं रिस्पॉन्स शीट से अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे।

    27 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करने का रहेगा मौका

    प्रश्न उत्तरों के मिलान के दौरान अगर अभ्यर्थी इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे इस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकेंगे। आपत्ति दर्ज करने की लास्ट डेट 27 नवंबर 2025 निर्धारित है। आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों को 50 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से भुगतान करना होगा।

    इन स्टेप्स से डाउनलोड कर सकेंगे आंसर की

    • बिहार एसटीईटी आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या bsebstet.org पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Click here for Objection STET, 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एवं एग्जाम डेट चुनकर लॉग इन करना होगा।
    • इसके बाद उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
    Bihar STET answer key

    रिजल्ट अगले माह हो सकता है जारी

    उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों के निराकरण के बाद बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से नतीजों की घोषणा की जाएगी। अनुमान के मुताबिक रिजल्ट दिसंबर माह में घोषित किया जा सकता है।

    क्वालिफाइंग मार्क्स

    बिहार एसटीईटी एग्जाम में सफल होने के लिए कैटेगरी के अनुसार अलग अलग मार्क्स पास पर्सेंटेज निर्धारित किया गया है। बीएसईबी की ओर से सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5 प्रतिशत एवं एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40 फीसदी निर्धारित किया गया है।

