BSSC Recruitment 2025: बिहार 2nd इंटर लेवल भर्ती के लिए तुरंत कर लें रजिस्ट्रेशन, 25 नवंबर है लास्ट डेट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) की ओर से द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (BSSC 2nd Inter Level recruitment 2025) के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 25 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो युवा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं और किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए पंजीकरण एवं फीस जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म 27 नवंबर तक पूरा किया जा सकता है।

कौन ले सकता है इस भर्ती में भाग बिहार द्वितीय इंटर लेवल भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से इंटरमीडिएट/ 12th उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भर्ती के लिए बिहार राज्य से बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 37 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।