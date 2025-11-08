सीतामढ़ी में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा आज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

संवाद सहयोगी, सीतामढ़ी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार सुबह 9:30 बजे जिला मुख्यालय डुमरा स्थित हवाई अड्डा मैदान में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री की सभा के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के लिए सभा स्थल के चारों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है। जर्मन हैंगर पंडाल का निर्माण कराया गया है।

पुलिस अधिकारी व जिला प्रशासन ने सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। एनडीए कार्यकर्ताओं सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सभा में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए सभा स्थल के आसपास तथा इलाकों में घेराबंदी की जा रही है।

डुमरा के शंकर चौक से हवाई अड्डा मैदान के चारों तरफ द्वारों को बंद कर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। जिले के आठ विधानसभा एवं शिवहर के एक विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में जन सभा को संबोधित करेंगे।