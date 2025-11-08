Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'महागठबंधन की सरकार बनते ही महिलाओं के बैंक खाते में आएंगे 30 हजार', इमरान प्रतापगढ़ी ने सीतामढ़ी में किया एलान

    By Vijay K Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:38 AM (IST)

    सीतामढ़ी में इमरान प्रतापगढ़ी ने घोषणा की कि महागठबंधन सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक खातों में 30 हजार रुपये जमा किए जाएंगे। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया। साथ ही, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बात कही। यह महागठबंधन का संकल्प है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इमरान प्रतापगढ़ी (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, बथनाहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कांग्रेस ने बिहार के सबसे कम उम्र के प्रत्याशी को बथनाहा से मौका देकर राजनीति में स्वच्छता और नई सोच का संदेश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहा कि कांग्रेस ने धनबल और बाहुबल की जगह एक ईमानदार, शिक्षित और साफ-सुथरे उम्मीदवार को जनता के बीच भेजा है। वे शुक्रवार को बथनाहा विधान सभा क्षेत्र के डिहटी गांव स्थित बाजार परिसर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

    भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि भाजपा प्रत्याशी को गांव में घुसने नहीं दिया जाता है। चुनाव के ऐन मौके पर जनता उनके पुतले फूंक रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने विधायक रहते इतने अच्छे काम किए कि जनता इन्हें बंधक बना लेती है।

    उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्य से जनता को अवगत कराते हुए कहा कि भागलपुर में एक हजार एकड़ खेती की जमीन अडानी को मात्र एक रुपये में दे दी गई। उन्होंने कहा महागठबंधन की सरकार बनते ही महिलाओं के बैंक खाते में तीस हजार रुपये और गरीबों को 25 लाख रुपये तक का फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी।

    महागठबंधन की सरकार बनते ही बिहार में बदलाव की नई कहानी लिखी जाएगी। जनसभा को कांग्रेस के सीतामढ़ी आब्जर्वर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप कुमार जैन, पूर्व एमएलसी राज किशोर कुशवाहा, सहित कई नेताओं ने संबोधित किया।

    मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार नील, शम्स शाहनवाज, रामबाबू सिंह, मो. असद, गुडडू यादव, विष्णु यादव, आफताब अंजुम बिहारी, प्रो. सनाउल्लाह, तारकेश्वर यादव, रविंद्र कुमार सिंह, इनायतुल्लाह खान, अरविंद राय, रामफल सदा, ज्याउद्दीन (तन्नु), मो. सदरे आलम खान, मो. हैदर अली, डा. वली समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।