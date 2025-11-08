'महागठबंधन की सरकार बनते ही महिलाओं के बैंक खाते में आएंगे 30 हजार', इमरान प्रतापगढ़ी ने सीतामढ़ी में किया एलान

संवाद सहयोगी, बथनाहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कांग्रेस ने बिहार के सबसे कम उम्र के प्रत्याशी को बथनाहा से मौका देकर राजनीति में स्वच्छता और नई सोच का संदेश दिया है।

कहा कि कांग्रेस ने धनबल और बाहुबल की जगह एक ईमानदार, शिक्षित और साफ-सुथरे उम्मीदवार को जनता के बीच भेजा है। वे शुक्रवार को बथनाहा विधान सभा क्षेत्र के डिहटी गांव स्थित बाजार परिसर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि भाजपा प्रत्याशी को गांव में घुसने नहीं दिया जाता है। चुनाव के ऐन मौके पर जनता उनके पुतले फूंक रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने विधायक रहते इतने अच्छे काम किए कि जनता इन्हें बंधक बना लेती है।

उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्य से जनता को अवगत कराते हुए कहा कि भागलपुर में एक हजार एकड़ खेती की जमीन अडानी को मात्र एक रुपये में दे दी गई। उन्होंने कहा महागठबंधन की सरकार बनते ही महिलाओं के बैंक खाते में तीस हजार रुपये और गरीबों को 25 लाख रुपये तक का फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी।