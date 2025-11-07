Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Chunav 2025: वोटिंग के बाद पार्टी कार्यालयों पर पसरा सन्नाटा , प्रत्याशियों के घर पर होता रहा वोट का गुणाभाग

    By Rana Amresh Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 11:43 PM (IST)

    बिहार चुनाव 2025 की तैयारी के बीच, राजनीतिक दलों के कार्यालयों में शांति छाई हुई है। अधिकांश गतिविधियाँ प्रत्याशियों के घरों पर केंद्रित हैं, जहाँ वे वोटों का गुणाभाग और रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। चुनाव की सुगबुगाहट के बावजूद, पार्टी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद पार्टी कार्यालयों पर सन्नाटा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, आरा। लोकतंत्र के बड़े उत्सव रूपी विधान सभा का चुनाव संपन्न होने के दूसरे दिन पार्टी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। बीते कल तक चुनाव के गहमागहमी में पार्टी कार्यालय में भीड़ रहती थी।

    नेता तरह तरह के रंग के कपड़े पहने चुनाव प्रचार में जाने के लिए पहुंचते थे। वहां शुक्रवार को परिवेश में उदासी और थकान है। जीत और हार की कयासबाजी हवा में तैर रही है। यह घर में किसी उत्सव के गुजर जाने के बाद जैसी उदासी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरी ओर पार्टी कार्यालय, जो बीते कल तक कार्यकर्ताओं से गुलजार रहता था। कार्यकर्ताओं के पास अपने-अपने प्रचार क्षेत्र में मतदाताओं के दुरुस्त करने की रणनीति होती थी। वहां अभी सन्नाटा पसरा था।

    सभी प्रत्याशी और उनके रणनीतिकार प्रत्याशी के आवास पर ही हर मतदान पर नियुक्त एजेंट से मतदान का हिसाब किताब करते रहे। कहां कम वोट क्यों पड़ा और कौन ऐन चुनाव में दागा दिया।

    जानकार लोगों ने बताया कि चुनाव की थकावट के बाद सभी लोग घर पर हैं। प्रत्याशी के घर पर ही कार्यकर्त्ता पहुंचे है और मतदान केंद्रों पर प्राप्त मत की जानकारी दे रहे हैं।

    बड़हरा के भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के आवास पर भी कार्यकर्ताओं की टोली बैठी है। एक-एक करके कार्यकर्ता अपने मतदान केंद्रों का हिसाब किताब दे रहे थे। निवर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने अनुभवों के तराजु पर उसे तौलते और फिर शांत होकर दूसरे से जानकारी मांगते।

    यह क्रम देर तक चलता रहा। सभी की जानकारी एक-एक मतदान से एकत्र की जा रही है। जज कोठी स्थित सीपीआइ एमएल कार्यालय में दो कार्यकर्ता मोबाइल पर वाहनों के हिसाब किताब मिला रहे थे।

    किसकी गाड़ी कितनी चली है और कितना किराया रह गया है का हिसाब किताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी बाजार समिति में बनाये गए स्ट्रोंग रूम को लेकर डीएम द्वारा बुलाये गए बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं।