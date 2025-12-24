Bihar Land Survey: वंशावली सत्यापन के बाद ही वर्तमान रैयतों के नाम से होगा जमीन का सर्वे

संवाद सूत्र, चोरौत (सीतामढ़ी)। विशेष जमीन सर्वे (Bihar Land Survey) को लेकर प्रखंड की चोरौत उत्तरी पंचायत भवन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्राम सभा आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी विश्वजीत कुमार ने बताया कि ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य राजस्व ग्राम विशनपुर के जमीन के रैयतों के आश्रितों की वंशावली निर्माण से संबंधित जानकारी देना एवं उसका सत्यापन करना है, ताकि सर्वे कार्य में पादर्शिता रखते हुए कार्य किया जा सके।

