    Bihar Land Survey: वंशावली सत्यापन के बाद ही वर्तमान रैयतों के नाम से होगा जमीन का सर्वे

    By Vijay K Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    सीतामढ़ी के चोरौत उत्तरी पंचायत भवन में विशेष जमीन सर्वे को लेकर ग्राम सभा आयोजित की गई। सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी विश्वजीत कुमार ने बताया कि ग्राम सभ ...और पढ़ें

    वंशावली सत्यापन के बाद ही वर्तमान रैयतों के नाम से होगा जमीन का सर्वे

    संवाद सूत्र, चोरौत (सीतामढ़ी)। विशेष जमीन सर्वे (Bihar Land Survey) को लेकर प्रखंड की चोरौत उत्तरी पंचायत भवन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्राम सभा आयोजित की गई।

    बैठक में उपस्थित सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी विश्वजीत कुमार ने बताया कि ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य राजस्व ग्राम विशनपुर के जमीन के रैयतों के आश्रितों की वंशावली निर्माण से संबंधित जानकारी देना एवं उसका सत्यापन करना है, ताकि सर्वे कार्य में पादर्शिता रखते हुए कार्य किया जा सके।

    उन्होंने कहा कि वंशावली सत्यापन के बाद ही जमीन का सर्वे वर्तमान रैयतों के नाम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया से भूमि संबंधी विवादों के निपटारा में सहायता मिलेगी। यह पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में होनी है।

    उन्होंने कहा कि पहले चरण में रैयत प्रपत्र दो जमा किया जाना है। दूसरे चरण में टीम पूरी जानकारी के साथ धरातल पर जाकर उसका सत्यापन करेगी। तीसरे चरण में गजट प्रकाशन होने पर उसकी प्रति रैयत को उपलब्ध कराई जाएगी।

    मौके पर मुखिया प्रतिनिधि मुकेश सिंह,कानूनगो आकाश कुमार, अमीन मनीष कुमार, श्वेता रंजन, कोमलकांत, प्रकाश कुमार, राकेश कुमार, लिपिक ललन कुमार सहित उपस्थित थे।

