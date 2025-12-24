Bihar Bhumi: मंत्री हुए सख्त तो पेंडिंग केस की खुलने लगी फाइल, अंचल में होगी जमीन मामलों की सुनवाई

नवनीत मिश्र, भागलपुर। अंचल से लेकर अपर समाहर्ता तक छह माह से अधिक समय तक केस पेंडिंग को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सख्त हो गए हैं। जमीन से संबंधित मामले को थाने की जगह अंचल में सुनवाई करने के लिए कहा गया है। मामले को लंबित रखने के मामले में कार्रवाई करने की बात कही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंत्री के सख्त होते ही लंबित केस की फाइल खुलने लगी है। अपर समाहर्ता राजस्व ने लंबित केस को लेकर मंगलवार को अधिवक्ताओं के साथ बैठक की है। जिलाधिकारी ने लंबित केस को जल्द से जल्द निबटारा करने का निर्देश दिया है।

अपर समाहर्ता राजस्व के यहां दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के 535 केस छह माह से लंबित हैं। तीन से छह माह के बीच 95 और तीन माह से 95 केस लंबित हैं। 1035 केस में मात्र 283 केस का ही निबटारा किया गया है। जमाबंदी से जुड़े मामले को लेकर 1025 केस दर्ज किए गए हैं।

219 केस का ही निबटारा किया गया है। छह माह से 527, तीन से छह माह से 152 और तीन माह से 145 मामले लंबित हैं। डीसीएलआर सदर के यहां छह माह से 271 म्यूटेशन अपील केस लंबित हैं। तीन से छह माह से 317 और तीन माह से 743 केस लंबित हैं।

2962 केस में 1631 केस का निबटारा किया गया है। डीसीएलआर कहलगांव के यहां 1146 केस छह माह से लंबित हैं। तीन से छह के बीच 314 और तीन माह से 100 केस लंबित हैं। यहां 3063 केस दर्ज हैं और इनमें से 1503 केस का निबटारा किया गया है।

डीसीएलआर नवगछिया के यहां छह माह से 501 केस लंबित हैं। तीन से छह माह के बीच 466 और तीन माह से 431 केस लंबित हैं। यहां 2194 केस में 796 केस का निबटारा किया गया है। अंचलों में 75 दिनों से 3887 केस पेंडिंग जिले में दाखिल-खारिज की बात करें तो अंचलों में 496805 केस आए। इनमें से 289145 केस यानी 58.20 प्रतिशत केस स्वीकृत किए गए और 193952 केस यानी 39.04 प्रतिशत केस अस्वीकृत किए गए। 35 दिनों से 6529 केस और 75 दिनों से 3887 केस पेंडिंग हैं। केस अस्वीकृत अधिक किए जा रहे हैं। साथ 35 और 75 दिनों से पेंडिंग रहने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हो रही है।