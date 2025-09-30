Language
    Bihar Crime: प्रेमिका के साथ भागे युवक को पानीपत से शेखपुरा तक पीटा, तड़प-तड़प कर हुई मौत

    By Arun Sathi Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:58 PM (IST)

    शेखपुरा में अंतरजातीय प्रेम संबंध के कारण एक युवक की हत्या कर दी गई। लड़की के परिवार वालों ने उसे हरियाणा से अगवा कर पीटा जिससे उसकी जान चली गई। युवक 17 जुलाई को अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया था। परिजनों ने उसे पकड़कर बेरहमी से पीटा जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसकी मौत हो गई।

    शेखपुरा में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की हत्या। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। अंतरजातीय प्रेम संबंध से नाराज लड़की पक्ष के लोगों ने युवक को हरियाणा के पानीपत में पकड़ने के बाद शेखपुरा लाने तक इतना पीटा कि उसका दम निकल गया। हैवानियत ऐसी कि रास्ते भर उसकी पिटाई करते रहे। जहां युवक की हालत मरणासन्न हो जाती, नजदीकी अस्पताल में उसका उपचार कराने के बाद फिर मारते-पीटते गंतव्य के लिए रवाना हो जाते।

    दिल दहलाने वाली यह वारदात शेखपुरा थाना क्षेत्र के लालबाग मुहल्ला निवासी जितेंद्र कुमार के 21 वर्षीय बेटे गोलू कुमार के साथ हुई। गोलू का मृत शरीर उसकी मां प्रतिमा देवी और रिश्तेदारों ने डॉ. पुरुषोत्तम के अस्पताल से सोमवार की शाम छह बजे बरामद किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

    एएसपी डा. राकेश कुमार ने बताया कि अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन शरीर पर जख्म के कई निशान मिले हैं। गोलू की मौत की बाबत लड़की के पिता और रिश्तेदारों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी की गई है। उसकी प्रेमिका की बरामदगी के लिए भी प्रयास जारी है।

    17 जुलाई को प्रेमिका के साथ भागा था गोलू

    गोलू का दूसरे मुहल्ले की एक युवती से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों 17 जुलाई को घर से भाग गए। इसके बाद दोनों के रिश्तेदारों ने खोजबीन शुरू की। सूचना पर गोलू का भाई दिलीप कुमार और बहनोई सोनू कुमार दिल्ली गए थे, जहां उनकी मुलाकात लड़की के तीन रिश्तेदारों से हुई।

    वे दिलीप और सोनू को बहला-फुसलाकर दिल्ली स्थित अपने घर लेकर गए और वहां दोनों को बंधक बना लिया। उन्हें कहा जा रहा था कि जब तक गोलू नहीं मिलता, तब तक वे इसी घर में रहेंगे। काफी मिन्नतें करने पर पांच दिनों बाद लड़की के रिश्तेदारों ने गोलू के भाई और बहनोई को मुक्त किया।

    28 को आखिरी बार गोलू से हुई थी बात

    प्राथमिकी के अनुसार, गोलू के भाई दिलीप को लड़की के पिता और एक महिला रिश्तेदार ने 28 सितंबर को काल की। उन्होंने बताया कि गोलू उनकी गिरफ्त में है और वे उसे लेकर बिहार लौट रहे हैं। उसी शाम करीब छह बजे गोलू की उसके भाई से बात कराई गई।

    तब उसने बताया कि उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। उसके हाथ और पैर की हड्डी टूट गई है। सिर भी फोड़ दिया गया है। उसकी हालत बिगड़ने पर मथुरा (उत्तरप्रदेश) के एक अस्पताल में उसे लाया गया है। गोलू ने जान बचाने की गुहार लगाई और कहा कि ये लोग रास्ते में मुझे मार डालेंगे।

    भर्ती कराने के बाद मां को दी सूचना

    सोमवार को गोलू को शेखपुरा के डा. पुरुषोत्तम के अस्पताल में भर्ती कराने के बाद लड़की के पिता ने सूचना दी। उसने गोलू की मां को बताया कि धर-पकड़ में वह (गोलू) छत से कूद गया था, जिससे वह जख्मी हो गया। इस कारण उसे डॉ. पुरुषोत्तम के यहां भर्ती कराया गया।

    उस वक्त प्रतिमा देवी लखीसराय जिले के महसौना स्थित मायके में थीं। इस कारण वह शाम छह बजे अस्पताल पहुंचीं तो लड़की के पिता और रिश्तेदार वहां से भाग गए। अस्पताल में गोलू मृत अवस्था में मिला।

