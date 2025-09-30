गोपालगंज से दिल्ली, सूरत और वाराणसी का सफर आसान, थावे जंक्शन से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस शुरू

गोपालगंज जिले के लोगों के लिए थावे जंक्शन से सूरत के लिए ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। सांसद ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन सप्ताह में पांच दिन चलेगी और गोपालगंज मशरख होते हुए छपरा और फिर सूरत जाएगी। इस ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली सूरत और वाराणसी की यात्रा आसान हो जाएगी।

संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। जिले वासियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए अब एक और बड़ी सुविधा मिल गई है। मंगलवार को थावे जंक्शन से सूरत तक जाने वाली ताप्ती गंगा एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। ट्रेन को सांसद डॉ. आलोक कुमार सुमन और विधान परिषद सदस्य राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर स्टेशन परिसर को गुब्बारों और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। उद्घाटन से पूर्व सांसद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस ट्रेन के माध्यम से अब दिल्ली, सूरत और वाराणसी की यात्रा सुगम हो सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही अयोध्या जाने वाली ट्रेन भी इसी रूट से शुरू की जाएगी।

सप्ताह में पांच दिन चलेगी ट्रेन रेलवे ने बताया कि 19046 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस थावे से सुबह 5:40 बजे रवाना होकर गोपालगंज, मशरख होते हुए छपरा और वहां से सूरत के लिए प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन सोमवार और गुरुवार को थावे से नहीं चलेगी।