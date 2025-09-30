रेलवे ने बिहारवासियों को दिया दीवाली गिफ्ट, नई रेल लाइन से मगध और शाहाबाद क्षेत्र को मिलेगी नई गति

जागरण संवाददाता, पटना। आसन्न विधानसभा चुनाव के पूर्व केंद्र सरकार ने पटना, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद जिले के लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है।

रेल मंत्रालय ने बिहटा-अनुग्रह नारायण रोड के बीच 117 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण को तत्काल प्रभाव से शुरू करने का फैसला किया है। इस परियोजना के लिए 3606.42 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और पूर्व मध्य रेल को परियोजना को समेकित रूप से शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

इस परियोजना से राजधानी पटना से औरंगाबाद जिला मुख्यालय को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं रेल के नक्शे पर पहली बार अरवल जिला आ जायेगा। बिहार में अरवल जिला अभी तक रेल सम्पर्क से दूर है।

मगध और शाहाबाद क्षेत्र को मिलेगी नई गति