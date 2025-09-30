बिहटा–औरंगाबाद रेल लाइन में होंगे 14 स्टेशन और 10 हाल्ट, रेलवे ने मंजूर किए 3606.42 करोड़ रुपये

पटना अरवल और औरंगाबाद के 75 लाख से अधिक लोगों को बिहटा-औरंगाबाद रेल लाइन से राहत मिलेगी। रेलवे मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 3606.42 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। 120 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर 14 स्टेशन और 10 हाल्ट होंगे। इससे पटना और औरंगाबाद के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा और यात्रा का समय कम होगा।

विद्या सागर, पटना। बिहटा- औरंगाबाद रेल लाइन के निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद तीन जिले की 75 लाख से अधिक की आबादी को इससे बड़ी राहत मिलेगी। पटना, अरवल और औरंगाबाद जिले के लोगों के लिए 18 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद रेलवे मंत्रालय ने बिहटा–अनुग्रह नारायण रोड नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति देते हुए इसके लिए 3606.42 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है। पूर्व मध्य रेलवे को तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है।

120 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर कुल 14 स्टेशन और 10 हाल्ट बनाये जायेंगे। प्रस्तावित स्टेशनों में बिहटा, विक्रम, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, बारा, अरवल, खभैंणी, मेहंदिया, कलेर, शमशेर नगर, दाउदनगर, ओबरा, भरथौली, अनुग्रह नारायण रोड और औरंगाबाद शामिल हैं।

इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद पटना से औरंगाबाद के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित हो जाएगा। यात्रियों को पटना से औरंगाबाद पहुंचने में महज डेढ़ से दो घंटे का समय लगेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद तक 13 किमी रेल लाइन का कार्य पहले से ही स्वीकृत है और प्रगति पर है।