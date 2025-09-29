Language
    New Rail Line: बरबीघा-बिहारशरीफ-दनियावां रेल लाइन का शुभारंभ आज, इस तारीख से दौड़ेंगी ट्रेनें

    By Arun Sathi Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    शेखपुरा से पटना के लिए नई रेल लाइन की शुरुआत हो गई है जिसका उद्घाटन पटना से किया गया। यह ट्रेन शेखपुरा बरबीघा और बिहारशरीफ होते हुए नवादा तक जाएगी। 2002 में नीतीश कुमार ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था लेकिन जमीन विवाद के कारण यह 23 साल तक अटकी रही। अब इस नई रेल लाइन से शेखपुरा के लोगों को पटना आना-जाना आसान हो जाएगा।

    बरबीघा-बिहारशरीफ-दनियावां नई रेल लाइन का शुभारंभ आज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। लंबे इंतजार के बाद आज सोमवार को शेखपुरा, बरबीघा, बिहारशरीफ, दनियावां होकर पटना जाने वाली नई रेल लाइन पर यात्री गाड़ी का परिचालन शुरू होगा। पटना से सुबह 11 बजे इसका शुभारंभ होगा। रेलगाड़ी बिहारशरीफ होते हुए बरबीघा, शेखपुरा होकर शाम 6:30 बजे नवादा पहुंची। इस अवसर पर क्षेत्र में खुशी की लहर है।

    बरबीघा स्टेशन प्रबंधक सुबोध कुमार ने बताया कि आज शुभारंभ के बाद मंगलवार को कोई परिचालन नहीं होगा। 1 अक्टूबर से यह डीएमयू पैसेंजर रेलगाड़ी नियमित रूप से सप्ताह में छह दिन चलेगी। रविवार को इसका परिचालन नहीं होगा।

    रेलवे द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार, 1 अक्टूबर से नवादा से सुबह 5:15 बजे ट्रेन खुलेगी। यह 6:15 पर शेखपुरा, 6:37 पर बरबीघा, 7:17 पर बिहारशरीफ पहुंचेगी और दनियावां-पुनपुन होते हुए सुबह 9:30 बजे पटना पहुंचेगी।

    वहीं शाम को 4:15 बजे पटना से खुलकर रेलगाड़ी 07:13 में बरबीघा पहुंचेगी। वहीं यह रेलगाड़ी 07:40 में शेखपुरा पहुंचेगी जबकि 09 बजे नवादा पहुंच जाएगी।

    23 वर्षों तक यह परियोजना अटकी रही

    गौरतलब है कि इस रेल लाइन का शिलान्यास वर्ष 2002 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने किया था। जमीन अधिग्रहण और मुआवजा विवाद के कारण लगभग 23 वर्षों तक यह परियोजना अटकी रही। अब पहली बार इस मार्ग पर ट्रेन दौड़ेगी।

    सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश कुमार काजू ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है। इस रेलगाड़ी से शेखपुरा और बरबीघा के लोगों के लिए पटना आना-जाना बेहद आसान हो जाएगा। लोगों ने समय सारणी को भी उपयुक्त बताया और रेलवे के इस कदम का स्वागत किया।

    बरबीघा के पास हाल्ट का नाम अब नरसिंहपुर

    शेखपुरा-दनियावां रेल लाइन पर बरबीघा के नरसिंहपुर गांव के पास बने रेलवे हाल्ट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश आखिरकार रंग लाया। पहले इस हाल्ट का नाम नालंदा जिला के अमावां गांव के नाम पर रख दिया गया था, जिससे स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी थी। लगातार शिकायतों और विरोध के बाद रेलवे ने अपनी गलती सुधारते हुए इस हाल्ट का नाम अब नरसिंहपुर कर दिया है।

    इसके अलावा सर्वा गांव के पास बने रेलवे हाल्ट का नाम सरसा जमालपुर रखा गया है। हालांकि स्थानीय ग्रामीण इसका नाम भी बदलने की मांग कर रहे थे, मगर फिलहाल रेलवे ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

    नरसिंहपुर हाल्ट के नामकरण के बाद बरबीघा नगर परिषद के पूर्व सभापति एवं कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रोशन कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इसके लिए भाजपा सांसद विवेक ठाकुर, शेखपुरा के जिलाधिकारी तथा रेलवे अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

