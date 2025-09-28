Aurangabad News: सरकारी स्कूलों की 61 प्रतिशत छात्राएं बीमार, हेल्थ स्क्रीनिंग में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
औरंगाबाद में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आरबीएसके टीम ने सरकारी स्कूलों में छात्राओं की स्वास्थ्य जांच की। जांच में 61% छात्राओं में एनीमिया पाया गया। 15849 छात्राएं बीमार मिलीं जिनमें से 13668 को आयरन की दवा दी गई और 121 को अस्पताल रेफर किया गया। 816 छात्राओं में दृष्टिदोष पाया गया और 7675 को एचपीवी का टीका लगाया गया।
15,849 छात्राएं मिली बीमार
13,668 छात्राओं को दी गई दवा
121 छात्राएं की गईं रेफर
816 छात्राओं में मिला दृष्टिदोष
7,675 छात्राओं को दिया गया एचपीवी का टीका
आरबीएसके टीम के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। बालिका सरकारी विद्यालयों में जाकर टीम के द्वारा छात्राओं का स्क्रीनिंग किया जा रहा है। छात्राओं को बीमारी के बारे में बताया जा रहा है। उनके उपचार को लेकर सलाह दी जा रही है। टीम के सदस्य कार्य में लगे हैं। - नीलम रानी, कोआर्डिनेटर आरबीएसके औरंगाबाद।
सरकारी विद्यालयों में आरबीएसके की टीम जा रही है। टीम को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए निर्देश किया गया है। 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक अभियान के तहत कार्य हो रहा है। हेमोग्लोबिन, बीपी, शुगर समेत अन्य तरह की जांच किया जा रहा है। दवाएं दी जा रही है। - मो. अनवर आलम, डीपीएम डीएचएस।
