Bihar Politics: पहले भाजपा और अब रालोमो को झटका, उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबी नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की ज्वाइनिंग और इस्तीफे का दौर जारी है। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। देवेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता के साथ पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है।

शुक्रवार को शेखपुरा में इसकी घोषणा करते हुए कुशवाहा ने जानकारी दी कि अभी वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि शेखपुरा की स्थानीय समस्याओं को लेकर जन आंदोलन करेंगे।

रालोमो के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) के काफी निकट माने जाने वाले देवेंद्र के इस कदम को राजनीतिक विश्लेषक विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं।

अनुमान लगाया जा रहा है कि देवेंद्र कुशवाहा निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी अभी जिले के कसार पंचायत की मुखिया हैं। जिले में देवेंद्र को रालोमो में दूसरी धुरी के प्रमुख नेताओं में माना जाता है।

बीजेपी से भी कद्दावर नेता ने दिया इस्तीफा

दूसरी ओर, बीजेपी में भी इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है। नरपतगंज विधानसभा का 4 बार प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व भाजपा विधायक जनार्दन यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे से बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने इस्तीफे का कारण भी बताया।