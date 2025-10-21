Language
    Bihar Politics: शेखपुरा में RJD को बड़ा झटका, पूर्व जिलाध्यक्ष JDU में शामिल; 2 सीटों पर असर!

    By Arbind Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    शेखपुरा में चुनावी सरगर्मी तेज है। राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय कुमार यादव अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गए हैं। उन्होंने राजद पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी में काम करने वालों का सम्मान नहीं है। विजय यादव ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए काम करने और बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया।

    शेखपुरा में RJD को बड़ा झटका, पूर्व जिलाध्यक्ष समर्थकों संग JDU में शामिल

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। चुनावी समर के बीच जिले में सियासी पारा हाई है। राजनीतिक उलट-पलट में सोमवार को राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार यादव अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गए।

    सदर प्रखंड के बिहटा गांव निवासी विजय कुमार यादव के राजद छोड़ने से जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों शेखपुरा तथा बरबीघा में महागठबंधन के चुनावी गणित पर असर पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

    विजय कुमार यादव को पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव का निकट सहयोगी माना जाता है। विजय कुमार के साथ बच्चु यादव तथा उनके दो दर्जन से अधिक प्रमुख लोग सोमवार को पटना में मंत्री अशोक चौधरी के समक्ष जदयू में शामिल हुए।

    विजय कुमार यादव ने जागरण को बताया हमने काफी चिंतन करने के बाद यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा, आज का राजद लालू जी का राजद नहीं है। तेजस्वी यादव जिस तरह से पार्टी को चला रहे हैं, उसमें काम करने वालों की कोई पूछ इस पार्टी में नहीं है।

    विजय यादव ने जिला की दोनों सीटों पर एनडीए (जदयू) प्रत्याशियों के लिए काम करने की बात कहते हुए दावा किया इस बार आपार बहुमत से बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी।

