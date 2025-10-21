Bihar Politics: शेखपुरा में RJD को बड़ा झटका, पूर्व जिलाध्यक्ष JDU में शामिल; 2 सीटों पर असर!

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। चुनावी समर के बीच जिले में सियासी पारा हाई है। राजनीतिक उलट-पलट में सोमवार को राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार यादव अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गए।

सदर प्रखंड के बिहटा गांव निवासी विजय कुमार यादव के राजद छोड़ने से जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों शेखपुरा तथा बरबीघा में महागठबंधन के चुनावी गणित पर असर पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

विजय कुमार यादव को पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव का निकट सहयोगी माना जाता है। विजय कुमार के साथ बच्चु यादव तथा उनके दो दर्जन से अधिक प्रमुख लोग सोमवार को पटना में मंत्री अशोक चौधरी के समक्ष जदयू में शामिल हुए।