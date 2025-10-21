Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Politics: लालू-तेजस्वी को एक और झटका, राजद के पूर्व प्रत्याशी हुए बागी; निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

    By Aditya Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:05 PM (IST)

    चिरैया विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव ने टिकट न मिलने पर बगावत कर दी है। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। अच्छेलाल ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि वे जनता के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। उनके इस कदम से चिरैया विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण बदल सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लालू-तेजस्वी को एक और झटका

    संवाद सहयोगी, पताही। चिरैया विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव ने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सोमवार को सिकरहना अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अच्छेलाल ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा समर्पित होकर कार्य किया। कार्यकर्ताओं के सुख-दुख में हमेशा साथ रहे, लेकिन टिकट बंटवारे में उन्हें नजर अंदाज कर दिया गया। अब वे जनता के समर्थन से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं।

    RJD

    मालूम हो कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में अच्छेलाल प्रसाद यादव राजद के प्रत्याशी थे और उन्हें 46,030 वोट मिले थे। वे उस चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थकों में गहरी नाराजगी है, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से दूरी बनाते हुए बगावती तेवर अपनाया है।

    स्थानीय राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अच्छेलाल यादव के निर्दलीय मैदान में उतरने से चिरैया विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। राजद को इसका सीधा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है।

    यह भी पढ़ें- महागठबंधन की सीट पर अंतिम क्षण में बड़ा उलटफेर, मां को मिला सिंबल और नामांकन में उतरी बेटी

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के बाद कौन होगा NDA का CM चेहरा? उपेंद्र कुशवाहा ने किया खुलासा