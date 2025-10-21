Bihar Politics: लालू-तेजस्वी को एक और झटका, राजद के पूर्व प्रत्याशी हुए बागी; निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

संवाद सहयोगी, पताही। चिरैया विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव ने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सोमवार को सिकरहना अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है।

अच्छेलाल ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा समर्पित होकर कार्य किया। कार्यकर्ताओं के सुख-दुख में हमेशा साथ रहे, लेकिन टिकट बंटवारे में उन्हें नजर अंदाज कर दिया गया। अब वे जनता के समर्थन से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं।