Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अब टैबलेट से होगी पढ़ाई, शिक्षा विभाग ने उठाया ये कदम

    By arbind kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:42 PM (IST)

    शेखपुरा के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को अब टेबलेट से पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। पहले चरण में दो विद्यालयों को 50 टेबलेट दिए गए हैं जिससे छात्राएं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। सरकार ने केजीबी को बारहवीं कक्षा तक करने का निर्णय लिया है जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    केजीबी की छात्राएं अब टेबलेट से करेंगी पढ़ाई। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, शेखपुरा। कमजोर वर्ग की बेटियों को शिक्षित करने में मील का पत्थर साबित हो रहे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (केजीबी) की छात्राएं अब बड़े और नामी-गिरामी निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की तरह टेबलेट से अपनी पढ़ाई करेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके लिए प्रथम चरण में जिला के 6 में से 2 केजीबी को 50 टेबलेट उपलब्ध कराया गया है। इसमें गगौर केजीबी को 30 तथा लोदीपुर केजीबी को 20 टेबलेट दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना के संभाग प्रभारी सूरज कुमार ने बताया अगले चरण में दूसरे केजीबी को भी इसी तरह टेबलेट उपलब्ध कराया गया है।

    इन टेबलेटों से छात्राएं विद्यालय में स्थापित भगोलिक लैब तथा ई-पुस्तकालय से आनलाइन जुड़कर शिक्षण संबंधी कार्यों का निष्पादन कर सकती हैं। छात्राओं को टेबलेट से पढ़ाई करने से पहले उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

    उससे भी पहले केजीबी की शिक्षिकाओं को भी टेबलेट से पढ़ाई कराने का प्रशिक्षण देकर उन्हें निपुण किया गया है। दशहरा पूजा के बाद शिक्षिकाओं को दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। टेबलेट से पढ़ाई करके खुश हैं तथा अपना आत्मबल मजबूत कर रही हैं।

    केजीबी में अब इंटर टीके पढ़ा

    सरकार के सभी केजीबी को अब बारहवीं कक्षा तक उत्क्रमित कर दिया है,जिसके लिए अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया जा रहा है। पहले केजीबी में आठवीं तक पढ़ाई की सुविधा थी। इसी अप्रैल में सदर प्रखंड के लोदीपुर केजीबी में आठवीं से ऊपर की पढ़ाई शुरू की गई है।

    अगले सत्र से शेखोपुरसराय प्रखंड के सादिकपुर केजीबी में नौवीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। भवन निर्माण के बाद बाकी केजीबी को भी आठवीं से आगे की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. तनवीर आलम ने बताया केजीबी के साथ सभी सरकारी विद्यालयों में सुविधा और संसाधन बढ़ाकर उसे निजी विद्यालयों के स्तर पर लाया जा रहा है। जिला के 50 से अधिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित करके निचली कक्षा से ही विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दिया जा रहा है।  

    यह भी पढ़ें- सारण में बन रही स्कूल की दीवार गिरी, दो छात्राएं गंभीर रूप से घायल

    यह भी पढ़ें- Navratri Special: यहां बलि प्रथा के विरोध में शुरू हुई थी दुर्गा पूजा, दशहरा का दिन होता है खास