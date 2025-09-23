Language
    सारण में बन रही स्कूल की दीवार गिरी, दो छात्राएं गंभीर रूप से घायल

    By Amritesh Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:33 PM (IST)

    बिहार के तरैया में एक निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से दो छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना आदर्श मध्य विद्यालय परिसर में हुई जहां नौवीं कक्षा में पढ़ाई चल रही थी। घायल छात्राओं की पहचान काजल कुमारी और मुस्कान कुमारी के रूप में हुई है जिन्हें बेहतर इलाज के लिए छपरा रेफर किया गया है।

    जख्मी छात्रों को अस्पताल ले जाते शिक्षक व स्थानीय लोग। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, तरैया (सारण)। तरैया बाजार स्थित आदर्श मध्य विद्यालय परिसर में मंगलवार को हादसा हो गया। यहां उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए निर्माणाधीन भवन की दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। दीवार गिरने से नौंवी कक्षा में पढ़ने वाली दो छात्राएं मलबे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    कक्षा चल रही थी तभी गिरी दीवार

    घटना उस समय हुई, जब विद्यालय परिसर में कक्षाएं चल रही थीं। निर्माणाधीन तीन मंजिला भवन की एक दीवार अचानक गिर गई और पास से गुजर रही छात्राएं उसकी चपेट में आ गईं।

    घायल छात्राओं की पहचान फेनहारा गांव निवासी सुग्रीम प्रसाद की पुत्री काजल कुमारी और गंडार गांव निवासी ध्रुव राय की पुत्री मुस्कान कुमारी के रूप में हुई है।

    रेफरल अस्पताल से छपरा रेफर

    हादसे के बाद अफरा-तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने तत्काल छात्राओं को मलबे से बाहर निकाला और इलाज के लिए रेफरल अस्पताल तरैया पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की हालत नाजुक बताई और बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया।

    ग्रामीणों का आक्रोश, संवेदक पर आरोप

    घटना के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोगों का आरोप है कि भवन निर्माण कार्य कर रहे संवेदक ने सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की है। ग्रामीणों का कहना है कि कक्षाओं के संचालन के दौरान ही निर्माण कार्य चलता रहता है, जिससे बच्चों की जान पर हर समय खतरा बना रहता है।

    ‘सुरक्षा नहीं तो रोकेंगे काम'

    ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि आगे से निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और निर्माण कार्य रोक देंगे। लोगों का कहना है कि विद्यालय परिसर में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, ऐसे में प्रशासन को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

    भविष्य में बड़ी दुर्घटना की आशंका

    लोगों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अन्यथा भविष्य में और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल घटना की सूचना पर शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है।

