Sheikhpura News: पेट्रोल पंप मालिक की स्कॉर्पियो पर अंधाधुंध फायरिंग, चालक की सूझबूझ से बची सगे भाइयों की जान

शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र नगर परिषद में संचालित पेट्रोल पंप के मालिक अरविंद सिंह की स्कॉर्पियो गाड़ी पर अपराधियों ने जबरदस्त गोलीबारी की। हमले के वक्त पेट्रोल पंप संचालक और उनके भाई गाड़ी में सवार थे। हालांकि समय रहते चालक ने सूझबूझ दिखाई जिससे दोनों भाइयों की जान बाल-बाल बची। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

शेखपुरा में पेट्रोल पंप मालिक की स्कॉर्पियो पर जबरदस्त गोलीबारी

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र नगर परिषद में संचालित पेट्रोल पंप के मालिक और जयरामपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर गांव निवासी अरविंद सिंह की स्कॉर्पियो गाड़ी पर अपराधियों ने जबरदस्त गोलीबारी की। हमले के वक्त पेट्रोल पंप संचालक और उनके भाई गाड़ी में सवार थे। हालांकि, दोनों बाल-बाल बच गए। यह गोलीबारी शुक्रवार की देर रात्रि गांव से थोड़ी दूरी पर की गई। जमीन विवाद को लेकर घटना घटने की बात सामने आ रही है। मामले में पुलिस ने रात्रि में ही एक ग्रामीण को गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी देते हुए अरविंद सिंह ने बताया कि वे रात्रि में 10:30 बजे के बाद अपने भाई के साथ स्कॉर्पियो पर बैठकर गांव लौट रहे थे। चालक ने समय रहते दिखाई समझदारी गांव से कुछ ही दूरी पर बगीचे में छिपे आधा दर्जन अपराधियों ने सामने से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। स्कार्पियो चालक ने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी को पीछे की तरफ भगाया और तेजी से भागने में सफल रहा। कुछ दूर पीछे जाकर सभी लोग गाड़ी से निकल कर पैदल भागे, जिससे उनकी जान बच सकी। पीछे की सीट पर बैठे थे दोनों भाई घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक अपराधी भाग चुके थे। पुलिस ने स्कॉर्पियो को बरामद किया गया। वहीं घटना के बाद घबराए पेट्रोल पंप मालिक का इलाज अस्पताल में कराया गया। इस घटना में दोनों भाई गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, जिस वजह से दोनों बाल-बाल बच गए। गांव के चार लोगों पर आरोप घटना में प्राथमिक दर्ज कराई गई है। गांव के ही चार लोगों को नामित किया गया है। पुलिस ने रात्रि में ही अभय सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष मनोज झा ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर एक को गिरफ्तार की है। मौके से पुलिस ने गोली का खोखा भी बरामद किया है।

Edited By: Aditi Choudhary