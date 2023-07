Buxar News: शराब पीकर महिला पहुंची थाने, उखाड़ने लगी हवलदार की मूंछ; पुलिसकर्मियों की हुई भारी फजीहत

बक्सर में गुरुवार की देर शाम एक महिला ने नशे की हालत में नगर थाना पहुंच कर जमकर बवाल काटा। पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी भी की। महिला जवानों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें भी गालियां दी। बकरीद की वजह से थाने में कम ही पुलिसकर्मी मौजूद थे। ऐसे में नशेड़ी महिला को संभालने में पुलिसकर्मियों की भारी फजीहत हो गयी।

शराब पीकर महिला पहुंची थाने, उखाड़ने लगी हवलदार की मूंछ; पुलिसकर्मियों की हुई भारी फजीहत।

बक्सर, जागरण संवाददाता। बिहार के बक्सर में बीते गुरुवार की देर शाम एक महिला ने नशे की हालत में नगर थाना में जमकर बवाल काटा। पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी भी की। महिला जवानों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें भी गालियां दी। बकरीद की वजह से घटना के वक्त थाने में कम ही पुलिसकर्मी मौजूद थे। बाकी पुलिसकर्मी क्षेत्र में गश्त पर या चौक-चौराहों पर ड्यूटी बजा रहे थे। ऐसे में नशेड़ी महिला को संभालने में पुलिसकर्मियों की भारी फजीहत हो गयी। बाद में उसे किसी तरह काबू किया गया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है महिला महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद अंतर्गत पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर की रहने वाली सीमा देवी के रूप में की गयी है। पुलिस ने शराब पीने के मामले में उसका चालान कर जुर्माना के लिए कोर्ट भेज दिया है। महिला पुलिसकर्मियों को दी गंदी गालियां इससे पहले महिला ने थाने में मौजूद एक पुरुष हवलदार की मूंछ उखाड़ने की कोशिश की। उसने महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी खूब जोर-आजमाइश की। इस दौरान वह गंदी-गंदी गालियां भी बकती रही।पुलिसवालों ने बताया कि महिला शराब के नशे में थी।

